Bivša rukometašica Deana Miletić i ekonomistkinja Ivana Perić udružile su snage kako bi na tržište stavile suhi kolač kojemu je rok trajanja čak 75 dana i kojeg su nazvale ''Spara''.

Uz ''Sparu'' se veže i povijesna priča, naziv je dobila prema jastučiću koji su žene u Dalmaciji stavljale na glavu ispod kanti s vodom, košara s voćem ili vreća s maslinama, kako bi olakšale nošenje tereta. ''Sve što tovar nije iznio na svojim leđima, iznijele su žene na svojoj glavi i zato je spara simbol ženske muke u poljoprivredi'', ispričala je 60-godišnja Deana. Ona i 27-godišnja Ivana povezane su čvrstim prijateljstvom koje traje još od Ivaninog djetinjstva. Naime, Deana je prijateljica s Ivaninom majkom više od 40 godina, zajedno su igrale rukomet i njihove su dvije obitelji čvrsto povezane.

Život nakon bolesti

Nakon rukometnih uspjeha, Deana je završila fakultet i zaposlila se kao učiteljica tjelesnog u Sinju. Zasnovala je obitelj i sve se činilo savršeno, no u 30-ima su počeli prvi zdravstveni problemi. Jednog je dana saznala da svoj život mora okrenuti za 180 stupnjeva. Dijagnozu autoimune bolesti krioglobulinemije dobila je nakon šest godina pretraga i odlazaka liječniku. ''Kad sam dobila dijagnozu, dobila sam i promjenu radnog mjesta. Radila sam u biblioteci dvije godine, ali mi se stanje drastično pogoršalo i morala sam otići u mirovinu'', priča Deana.

Kako bi pronašla spas od negativnih misli, preselila se u Klišku djedovinu gdje je sa suprugom počela obrađivati svoju, zapuštenu parcelu. Tijekom toga došla je na ideju da napravi tradicionalan proizvod kojem će baza biti njezino domaće maslinovo ulje. ''Kad mi je otkrivena autoimuna bolest, liječnica mi je savjetovala da moram promijeniti prehranu, da nastojim izbjegavati hranu koja u sebi ima konzervanse, aditive, bojila, pa sam došla na ideju da na drugi način potrošim maslinovo ulje i dam mu dodanu vrijednost. Tako su počeli neki moji recepti izlaziti iz mene na papir. Nastojala sam da budu spona sporta i zdrave hrane, bez aditiva i bez sredstava za brzo zgušnjavanje. Trudila sam se da jedan komadić kolača energetski bude dovoljan za međuobrok, da nas dovoljno zasiti, a da nam da hranjivih vrijednosti dovoljno, kao da smo pojeli neku drugu hranu u znatno većoj količini. Na ovaj način smo znatno manje opteretili svoj probavni trakt'', objašnjava Deana.

Trajni kolač Spara je rađen po starom dalmatinskom receptu (Foto: Nova TV)

Ivana je još kao srednjoškolka bila zainteresirana za Deanin OPG

Polako je u priču ušla, tada 15-godišnja Ivana koja je Deani pomagala na sajmovima. U jednom trenutku Deana se ponovno našla u bolnici gdje je ponovno, tijekom oporavka počela smišljati nove ideje. ''Imala sam tada viziju brenda i svojih recepata'', kaže Deana te dodaje da je to željela s nekim podijeliti pa je tražila mišljenje svojih prijatelja. ''Spara'' je specifična po tome što joj je jedina masnoća maslinovo ulje. ''Od drugih se proizvođača razlikujemo po tome što naša kvaliteta ne trpi zbog kvantitete'', kaže Ivana.

Prije nekoliko godina Deanina se bolest pogoršala toliko da joj je bila potrebna transplantacija koštane srži. Mislila je da bez obzira na uloženo, neće više moći nastaviti, no jednog se dana pojavila Ivana i izložila joj plan kako da Sparu podignu „na noge“ zajedničkim trudom. ''Nevjerojatno je kad se sve za što ste mislili da je nestalo, vrati iz pepela natrag'', priča Deana.

Spara se radi s domaćim maslinovim uljem i ručno sjeckanim suhim voćem lokalnog podrijetla (Foto: Nova TV)

SPAR naručuje 3 tisuće komada Spare

Njih dvije toliko vjeruju u taj proizvod da, kaže Ivana, ulažu u proizvodnju i razvoj gotovo sve što zarade, a sa svojom idejom prijavile su se i u

Direktorica nabave prehrana i NF 1 SPAR Hrvatska Žana Lovrić priopćila je da će taj trgovački lanac od njih naručiti tri tisuće komada kolača ''Spara''. ''Jako je izazovan period ispred nas. Veselim se svemu i jedva čekam da čujemo komentare kupaca'', rekla je Ivana. ''Sretna sam i presretna'', rekla je Deana. ''Vjerojatno dok ne dođem u jednu trgovinu SPARA i ne vidim proizvod koji smo mi svojim rukama napravile, nisam svjesna što se događa'', rekla je Ivana.

SPAR naručuje 3 tisuće komada Spare (Foto: Nova TV)

Ivana je taj zdravi kolač na police SPARA stavila sama, jer je Deana zbog bolesti morala ostati u Klisu. ''U meni se isprepleću osjećaji sreće i tuge. Sretna sam jer će proizvod napokon doći na police SPAR trgovina, ali sam tužna jer nažalost, teta Deana nije sa mnom. Nadam se da će biti zadovoljna mojim nastupom i želim joj poručiti da mi je drago da smo dogurale do ovdje i da će naš proizvod napokon biti tamo gdje zaslužuje'', kazala je Ivana.

Testiranje proizvoda s Karlom Mrkšom

Karlo Mrkša kolač je testirao punih 75 dana. ''U početku sam sumnjao da kolač može izdržati 75 dana, ali kako su tjedni odmicali i što sam više probavao ''Sparu'', to mi je sve više i više bilo začudno kako ''Spara'' ostaje, da tako kažem, netaknuta vremenom. Nije izgubila ni okus ni miris ni teksturu. Ne mogu vjerovati'', rekao je Karlo te nakon 75 dana otišao pitati slastičarku Slavicu Popović što utječe na to da kolač ostane dugotrajan. Ona je objasnila da na kvarljivost kolača utječu mikroorganizmi. ''U kolaču postoji slobodna voda i što je više te slobodne vode, kolač je kvarljiviji. Suhi se kolači suše, pa ima manje slobodne vode i mikroorganizmi se sporije mogu razvijati pa su dugotrajniji'', objasnila je Slavica. Testirala ga je i ona te rekla: ''Jako je ukusno. Osjete se orašasti plodovi, smokve, ima citrusnu notu, rogač, ima svježinu, teksturu, nije suho. Izvrsno je. Ne osjetim nikakve aditive, na to odmah reagiram. Savršeno''. Karlo je ''Sparu'' na testiranje odnio i kod dvije dame koje i same rade suhe kolače, a i njima se jako svidio.

Spara trajni kolač rađen po staroj Dalmatinskoj recepturi od kvalitetnih lokalnih namirnica potražite u svim INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama diljem Lijepe naše na posebno označenoj plavoj polici.

Plavu policu s proizvodima kandidata emisije Startaj Hrvatska možete pronaći u INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama (Foto: Nova TV)

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR-om Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Oni koji se pokažu doraslima ovome izazovu potpisat će ugovor sa SPAR-om Hrvatska, ali samo jedan proizvod, onaj najuspješniji u kontekstu proizvoda, ali i razvoja poduzetnika te s najboljim prodajnim rezultatima, postat će Hrvatski hit-proizvod 2020. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i odabranih SPAR trgovinama diljem Hrvatske.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studia, native tima Nove TV, u suradnji s klijentom SPAR Hrvatska po najvišim profesionalnim standardima.