Diljem Hrvatske organizirana su brojna događanja povodom Uskrsa. Veliki broj turista obećava dobru nadolazeću turističku sezonu.

Uskrsni su blagdani prvi turistički test, a brojni turisti u svemu itekako uživaju. Gostiju je iz dana u dan sve više.

Ovaj Uskrsni vikend u Hrvatskoj provodi više od 100 tisuća gostiju, sutra će biti poznat točan broj, no to su predviđanja HTZ-a. Radi se o istoj brojci kao i lani, ali je to ujedno vrlo dobar rezultat jer je prošle godine Uskrs bio dva tjedna kasnije.

Rast očekuju Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Šibensko-kninska, Dubrovačko-neretvanska i Ličko-senjska županija, kao i kontinent. Ono sto turiste dodatno privlači je svakako bogat program, koncerti, folklorni nastupi, gastronomska ponuda.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr