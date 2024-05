Vlada na Jadranu želi vidjeti hrvatski ratni brod: "Skloni smo tome da ga gradi naše brodogradilište"

Hrvatska ponovno ima velike ambicije kad je u pitanju skupa vojna oprema. Nakon Rafalea, želi ojačati i hrvatsku mornaricu. Iz Splita stiže potvrda da se ozbiljno razmišlja o gradnji velikog ratnog broda, prve hrvatske korvete. Iako splitski škver, koji je za to dobio golem novac, još uvijek nije sagradio ni naručene vojne brodove.

Detalje o prvim hrvatskim korvetama za Dnevnik Nove TV donosi Ivana Pezo Moskaljov.

Svi vole - kada plove. Ali država presijeca gordijski čvor jer u Jadranu želi vidjeti i korvetu! Veliki i moćni ratni brod, koji bi štitio morske granice.

"Da li kroz izgradnju ili kroz kupovinu. Informacija koju javnost treba znati je da je korveta planirana i da će biti dana na korištenje Hrvatskoj ratnoj mornarici. I taj brod će nakon sastavljanja, pretpostavljam, nove Vlade krenuti u realizaciju", kazao je ministar obrane Ivan Anušić

Desetljeća čekanja

Ono o čemu hrvatska mornarica sanja više od 20 godina, Banski dvori žele da postane java. Potvrđuje ministar obrane iz obilaska i s palube francuskog broda.

"Naravno da smo skloni tome da ga naše brodogradilište gradi. U tom kontekstu se dogovara i pregovara" rekao je Anušić, ali u ustvrdio da ne zna o kojem se točno brodogradilištu radi.

Bila je to želja bivšeg načelnika Glavnog stožera, ali i ambicija o kojoj je više puta progovarao i šef Vlade.

"Radit ćemo i na nabavi višenamjenskog borbenog broda", ustvrdio je u kolovozu prošle godine Andrej Plenković.

No, od tog kolovoza u Kninu do danas, do predsjednika kao da nije došlo.



"Šta su najavljivali? Šta brod koji će letjet, kako šta?", začudno je upitao Zoran Milanović.

Sam brod poletjeti neće. Ali ovakav projekt mornarici su već nudili i iz Brodosplita. Hrvatska korveta za najviše 70 članova posade bila bi opremljena topovima različitog dometa, projektilima i protupodmorničkim naoružanjem. I mogla primiti i helikopter.

"Moramo prvo dogovoriti sredstva, šta je to, koliko je to i onda s partnerstvom i industrijom koja će ga isporučiti, proizvoditi ili koja će dati znanje", rekao je Anušić.

Velika investicija

Cijena broda na tržištu se kreće do 500 milijuna eura. Zbog obaveza neće pred kamere, ali u splitskom škveru se nude i kažu - spremni su graditi. Iako se do sada s tim nisu proslavili.

"Trebalo je pet obalnih brodova ploviti, evo bogami samo jedan. Da sam premijer to bi bilo gotovo u tri godine, tada još, sad je kasno o tome govoriti. Nije bilo nijednog razloga da ne bude", tvrdi Milanović.

Predsjednik nezadovoljan - kašnjenjem. Skupo plaćeni brodovi naručeni su kad je on bio premijer, a prošlo je cijelo desetljeće. Mornaricu koja je preveslana, zasjenila je kupnja Rafalea.

"Koji su puno skuplji, koji se ne rade u Hrvatskoj, koji se neće održavat dijelovima koji se proizvode u Hrvatskoj, ali sve je to politika, ne?", istaknuo je Milanović.

Politika će i sada odlučivati o prioritetima. I hoće li ponovno dati i novac i posao onima na čijim su navozima brodovi već zaglavili.

