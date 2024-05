Eskalacija u zračnoj luci, turisti od aviona do autobusa s prtljagom morali ići pješice: "Dotjerani smo pred zid"

Neki su putnici koji su sletjeli u Zračnu luku Rijeka sa svojim koferima morali ići pješice do autobusa koji se nalazio na parkiralištu. Razlog za to bio je novi cjenik, prema kojem je za visokofrekventne korisnike ulaz poskupio i do 700 posto.

"Autobus vas iz Rijeke do Krka košta možda 400 eura, a sam ulazak u luku 360 eura", reporterki Dnevnika Nove TV Katarini Jusić Mezgi rekao je Emil Priskić, predsjednik Obrtničke komore Primorsko-goranske županije.

I taksistima s otoka to je neodrživo.

"Izdavanjem cjenika 18. travnja mi smo dotjerani pred zid", istaknuo je Goran Mavrović, pročelnik sekcije autotaksi prijevoza.

Lavina nezadovoljstva je pokrenuta.

"Jednostavno smo zračnu luku izbacili iz naše ponude jer trošak koji je veći od same cijene transfera ne možemo podnijeti", napomenuo je Damir Nahmijas, suvlasnik turističke agencije.

Tomislav Palalić, direktor Zračne luke Rijeka, kaže da su se uzburkale strasti privatnog kapitala. Ipak, u ponedjeljak je cjenik povučen.

"To je kompromisno rješenje. Do proljeća 2025. zadržat ćemo cjenik kakav je bio 2023. godine. Uz molbu da se svi navedeni uključe u poticajne mjere prema zrakoplovnim prijevoznicima i da daju svoje konstruktivne prijedloge kako da iste povećamo", pojasnio je.

Avionima na Kvarner dolazi tek dva posto gostiju, ali iz Turističke zajednice Kvarnera tvrde da se njihova ulaganja osjete.

"Ukupno udružimo 20 posto budžeta koje ulažemo u aviooglašavanje. Radi se definitivno o najvećem ulaganju u neki proizvod. U prošloj godini je čak 92 posto putnika koji su sletjeli u Zračnu luku Rijeka sletjeli su s aviokompanijama s kojima smo mi odradili oglašavanje", napomenula je direktorica Irena Peršić Živadinov.

Novi cjenik, tvrdi predsjednik Hrvatske udruge putničkih agencija Tomislav Fain, ruši ugled destinacije.

"Ako sve zračne luke posluju po jednom principu, ne vidim zašto bi Rijeka bila različita od hrvatskih i ostalih europskih luka. Jednostavno mora znati da putnici sami biraju s čim će ići", rekao je.

Gost bi, ipak, trebao biti na prvom mjestu, a njegovo pozitivno iskustvo najbolja je reklama za cijelu destinaciju.

