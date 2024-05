Grbin: "Ovo je poraz Domovinskog pokreta i oni će morati odgovarati svojim biračima"

"Zadnjih nekoliko dana je pokazalo da za našu ideju da konstituiramo Sabora na antikorupcijskoj osnovi ne postoji podrška. Mi u SDP-u smo htjeli ono što su sve opozicijske stranke zagovarale – da je potrebno smijeniti Turudića, da lex AP ne smije stupiti na snagu, izmjenu izbornog zakona, to smo ponudili do jučer hrvatskoj opoziciji, što je jedan dio prihvatio, a drugi, Domovinski pokret, nije", kazao je predsjednik SDP-a Peđa Grbin na konferenciji za medije o tijeku pregovora i neuspjehu njihove ideje da se u Saboru formira antikorupcijske većina.

"Donijeli su odluku da onima koji su krali pruže ruku. Evidentno je da je došlo do prljave političke trgovine. Hrebak koji je tvrdio da ni za živu glavu neće ući u Vladu s DP-om danas je rekao da je to realnost i da to treba podržati. Izgleda da je razbijeno jedinstvo kluba zastupnika nacionalnih manjina. Hrvatsku čeka zanimljivo političko vrijeme, ali zanimljivo ne znači nužno i dobro", dodao je.

"Još jednom se pokazalo da na hrvatskoj političkoj sceni postoje brojni koji tvrde jedno prije izbora, a drugo rade poslije njih. Mi u SDP-u u te ne spadamo. Je li mi žao što sam razgovarao? Ne. Ako je postojala i minimalna šansa da Turudić, koji je za Hrvatsku sramota, ne postane glavni državni odvjetnik, da promijenimo članak 307.a Kaznenog zakona, onda je to trebalo pokušati. Nismo u tome uspjeli", kazao je Grbin.

Opetovao je da bi najpoštenije bilo da se opozicija dogovorila oko konstituiranja saborske većine i da se onda provede nekoliko pitanja za koja su svi u opoziciji kleli da su ispravna i nakon toga raspusti Sabor pa početkom jeseni odemo na izbore. "Što će se dogoditi, više ne ovisi o nama", poručio je Grbin i rekao da je o odluci obavijestio predsjednika DP-a Ivana Penavu jer je korektno, ako su već razgovarali, da to čuje od njega, a ne iz medija.

"Na političkoj sceni postoje neki koji jedno govore prije, a drugo nakon izbora. Je li moj poraz to što je DP nevjerodostojan? Ne, to je njihov poraz i nešto za što će morati odgovarati biračima. Mi smo utvrdili realnost i svaki daljnji pregovori su suvišni, nepotrebni i nema razloga da se dalje vode", kazao je Grbin.

Upitan hoće li Plenković s DP-om uspjeti da Vlada ne ode previše desno, Grbin je rekao da je HDZ danas ostao isti kakav je bio i do sada iako se Plenković prije osam godina kleo da će promijeniti HDZ te da je, otišavši prošli vikend u krčmu u Sotinu, priznao poraz svoje politike i onoga što je tvrdio da jest.

"HDZ je ostao stranka osuđena za korupciju, čiji dužnosnici i prošlog tjedna bivaju uhićeni zbog primanja mita i kriminala na katastrofi i potresu i stranka koja je stavila šapu na pravosuđe. Brojni drugi, između ostalih i Hrebak, su joj sekudirali u tome. Stranka je ostala ista po pitanju lopovluka, a vidjet ćemo je li takva i po pitanju nacionalizma", rekao je i dodao da je u izbornoj noći čestitao svima izabranima, a da mu higijena ne dopušta da čestita HDZ-u što će i dalje krasti Hrvatsku.

Upitan je li očekivao da će se razbiti jedinstvo manjinaca, kazao je da je stav SDP-a da se u prava manjina, a u to spada i jedinstvo, ne treba dirati jer: "Ako je danas na tapeti jedan pa se popusti, sutra će na red doći i ostali, a onda je prekasno za rješavanje problema. SDP nikada nije radio na razbijanju nacionalnih manjina, ni onda kad se oko nekih stvari nismo slagali."

Najavio je da će iz opozicijskih redova pokrenuti inicijativu za smjenu Turudića jer je sada jasno da će postati glavni državni odvjetnik, kao i brisanje sramotnog članka 307.a KZ-a, ali i još niz inicijativa vezano uz standard građana i umirovljenika. Bit će zanimljivo gledati dvoličnost onih koji su se iz opozicije također za to zalagali.

"Činjenica je da je politička opcija koja je imala mogućnost da se bori protiv korupcije, a to je DP, izabrala opciju da stranci pravomoćno osuđenoj za kriminal osigura još neko vrijeme na vlasti", kazao je Grbin. Upitan hoće li on podnijeti ostavku na mjesto šefa SDP-a, odvratio je da je to pitanje za dan nakon izbora za Europski parlament.