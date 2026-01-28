Pohrlili u trgovine i prodaju čak i darove s vjenčanja: "Svijet je nestabilan", "On je luđak, zar ne? Luđak!"

Da dobar savjet zlata vrijedi, nije tajna.

Nije tajna ni da biste ga ovih dana jako skupo platili jer cijena zlata obara rekorde. Sad je već prešla 5 tisuća i 200 dolara za uncu što je povijesna granica.

Kinezi u Hong Kongu odmah su pohrlili u lokalne trgovine za otkup zlata. Nije im bio problem čekati satima. Jedna je umirovljenica prodala nekoliko zlatnih predmeta koje je dobila na dan vjenčanja.

“Društvo je toliko kaotično, a svijet je sada toliko nestabilan. Sve što je vezano za zlato je toliko skupo, pa prodajem malo kako bih zaradila nešto gotovine. Budući da gospodarstvo ne ide tako dobro, mogu dobiti nešto novca za trošenje”, rekla je Cherry Tam, stanovnica Hong Konga.

Samo ovaj mjesec neki su trgovci zlatom ostvarili promet kakav su imali tijekom cijele prošle godine. Očekuju da će posla biti sve više.

“U ovakvom stanju stvari, cijena zlata će nastaviti rasti. Neće padati. Trump je luđak, zar ne? On je veliki luđak”, rekao je Dick Liu, zlatar.

Upravo Trumpu i njegovim prijetnjama carinama najviše se pripisuje rast cijena zlata. Uz inflaciju i općenitim političkim napetostima. Središnje banke žele smanjiti ovisnost o američkom dolaru.

“Ako nikada ne uzmete svoju dobit i vidite ovaj rekord svih vremena upravo sada, a zatim se vrati dolje, malo ćete požaliti”, rekao je Alexandre Dumont.

Sve vlade diljem svijeta žele kupiti, svi ljudi žele kupiti, a onda samo žele zaštititi svoju imovinu nečim što jest, a nije, znate, dolar.

Analitičari predviđaju - dok god traje neizvjesnost u svijetu, cijene mogu rasti. Uz zlato rekorde ruši i srebro.