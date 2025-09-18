Obavijesti Foto Video Pretražite
USKOK pokrenuo istragu

Raskrinkana mreža krijumčara: Za 297 tisuća eura prebacili više od 600 migranata

18. rujna 2025.
Uhićenja u Splitu - 2
Uhićenja u Splitu - 2 Foto: Dnevnik Nove TV
Zločinačko udruženje naplaćivalo je ilegalne prelaske od 100 do 1000 eura.
