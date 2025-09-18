Raskrinkana mreža krijumčara: Za 297 tisuća eura prebacili više od 600 migranata

USKOK je pokrenuo istragu protiv devet osoba, osam hrvatskih i jednog pakistanskog državljanina , a zbog sumnje da su bili dio organizirane kriminalne skupine koja je krijumčarila migrante iz BiH u Hrvatsku i dalje prema Europskoj uniji.

Kako se navodi, sumnje se odnose na kaznena djela zločinačkog udruženja te protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka stranaca u Hrvatskoj i EU.

Prema rezultatima istrage, od siječnja do rujna ove godine, vođa skupine, 31-godišnji hrvatski državljanin, organizirao je mrežu za ilegalni prelazak migranata preko granice. Migranti su u Hrvatsku ulazili mimo službenih graničnih prijelaza, bez dokumenata, a potom su ih ostali članovi skupine prevozili do raznih lokacija u Splitu, Dugopolju, Trogiru i Zadru.

Skupina je u 137 navrata prebacila najmanje 624 migranta, a za svakog su dobivali između 100 i 1.000 eura, ovisno o ulozi u lancu krijumčarenja. Ukupno su zaradili najmanje 297 tisuća eura, koje su međusobno podijelili.

USKOK je predložio istražni zatvor za sedmero osumnjičenih.