Ministarstvo pravosuđa bez pravomoćne građevinske dozvole počelo je graditi treći kat nove zgrade splitskog Općinskog suda! Zbog ove bizarnosti - gradnja je i zaustavljena. Više doznajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sabine Tandara Knezović.

Za nadogradnju trećeg kata, i sami priznaju, za sad imaju samo lokacijsku dozvolu. ''Ministarstvo pravosuđa misli da je došlo do pogreške. Čim smo saznali za to zaustavili smo radove. Mi imamo građevinsku dozvolu za ovaj dio koji se izgradio. Tražili smo izmjenu projekta za nadogradnju još te jedne etaže. Dignuta su dva zida. Čim smo to saznali odmah smo zaustavili. Nije bilo gradnje bez dozvole u smislu da nismo imali nikakav projekt, niti baš ikakvu dozvolu", kazao je glavni tajnik ministarstva pravosuđa Danijel Škugor.

Zgrada je prvo trebala imati dva kata. Onda se zaključilo kako to nije dovoljno za 350 zaposlenika suda. Zato su se odlučili dići još jedan kat. "Takvi zahvati se moraju napraviti tek kad se ishodi pravomoćna građevinska dozvola. Što se podrazumjeva kad se diže novi kat. To su lokacijski uvjeti koji su promjenjeni. Apsurd je veći što to radi Općinski sud. Koji bi trebao usmjeravat kako bi se zakoni trebali provoditi - biti taj lučonoša'', pojasnila je Daša Gazde, iz Društva arhitekata Split.

A vrlo je znakovito kako su radovi zaustavljeni nekoliko sati nakon što su gradnju bez dozvole kolege iz DalmacijaNewsa prijavili građevinskoj inspekciji. "Ministarstvo po zakonu mora imati licenciranog izvođača, mora imati nadzor koji treba sve to ispratit'', ističe Gazde.

Na naš upit zar izvođač radova nije znao da nema dozvole, Škugor kaže da pričekamo dok se ne utvrde činjenice. ''Gledajte, dozvolite da utvrdimo sve činjenice, pa ćemo onda biti pametniji'', kazao je Škugor. Ministar Malenica prošli tjedan sastao se s gradonačelnikom Ivicom Puljkom. Na potezu je resorni gradski ured.

"Nedostaje još jedan dokument od strane ministarstva da se dostavi gradu Splitu. Čekamo potpis ugovora po kojem će platit određene penale zbog nedostatka parkirnih mjesta i čim te dvije stvari budu zgotovljene ona će biti izdana'', uvjerava Bojan Ivošević, zamjenik splitskog gradonačelnika.

Useljenje u novu zgradu najavljeno je do idućeg ljeta. Osim ako nekom ne padne napamet bespravno graditi i četvrti kat.



