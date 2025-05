Ono što je započelo kao svečana izborna povorka brzo se pretvorilo u scenu užasa u meksičkoj saveznog državi Veracruz u nedjelju navečer, kada je kandidatkinja za gradonačelnicu ubijena uz još troje ljudi.

Strašan trenutak zabilježen je u prijenosu uživo na Facebooku. Kamere su uhvatile Yeseniju Laru Gutiérrez kako pozdravlja stanovnike dok je paradirala ulicama Texistepeca, okružena kolonom pristaša.

Na snimci se vidi nasmiješena i razdragana gomila koja kličući prati povorku. U jednom trenutku začuju se pucnjevi koji nadglasavaju njihovo slavlje. Snimka je još u utorak bila dostupna na Larinoj stranici.

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum potvrdila je napad rekavši da još nema informacija o motivu. Dodala je da je njezina vlada u koordinaciji s vlastima Veracruza te ponudila federalnu pomoć ukoliko bude potrebna, uključujući kontakt s državnim tužiteljstvom, javlja CNN.

Kandidatkinja za gradonačelnicu, članica vladajuće stranke Morena, je među četvero ubijenih u napadu, priopćilo je državno tužiteljstvo. Troje ljudi je ranjeno, a vlasti i dalje istražuju slučaj.

"Ni jedna funkcija ili dužnost nije vrijedna ljudskog života. Pronaći ćemo odgovorne za ovo kukavičko ubojstvo kandidatkinje Morene i njenih pristaša u Texistepecu", napisala je guvernerka Veracruza Rocío Nahle na platformi X

Napadi na političke kandidate česti su tijekom izbornog razdoblja u Meksiku.

Prošle je godine zemlja imala rekordni broj žrtava političko-kriminalnog nasilja. Organizacija za ljudska prava Data Cívica zabilježila je 661 napad na osobe i objekte, pri čemu su mnoge žrtve bile trenutni ili bivši kandidati za općinske funkcije.

Upozoravamo čitatelje da je sljedeća snimka uznemirujuća.

Erneut wurde in #Mexiko 🇲🇽 eine Wahlkandidatin ermordet.



Yesenia Lara Gutiérrez, eine Kandidatin der Morena-Partei für das Bürgermeisteramt in Texistepec (Bundesstaat #Veracruz), wurde am Sonntagabend während einer Wahlkampfkundgebung auf offener Straße niedergeschossen. pic.twitter.com/UBMozVT6eP