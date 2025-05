Uživajte u najsunčanijem danu ovog tjedna, nakon njega stiže preokret: Detalje otkriva meteorolog

Vrijeme se smirilo pod utjecajem anticiklone s Atlantika. Njezini ogranci proširili su se sve do naših krajeva, dok su ciklone i fronte potpuno oslabjele pa se atmosfera u utorak stabilizirala. Ipak, nova promjena stiže u četvrtak, donosi je hladna fronta koja je zasad još daleko na sjeveru, tako da do tada imamo još dan i pol ugodnog vremena.

U srijedu će ujutro u većini zemlje biti vedro. U ranim satima lokalno je moguća magla, osobito uz Savu i Unu, no nigdje se neće dugo zadržavati. Na obali će puhati većinom umjerena bura, samo pod Velebitom jaka, ali nakon 9 sati posvuda će naglo slabjeti, a potom će ubrzo zapuhati maestral. Minimalna temperatura u unutrašnjosti će biti između 3 i 6 stupnjeva, dakle ponovno svježe, dok će na Jadranu biti ugodnijih 13 do 16 stupnjeva.

I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano i toplo, uz malo oblaka. Puhat će vrlo slab vjetar, a temperatura će biti oko 21 Celzijev stupanj.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje se sunčan i topao dan. Bit će umjerene naoblake, no vrlo je mala mogućnost za koju kap kiše, i to samo oko slavonskog gorja. Temperatura će rasti do 19, 20 stupnjeva, uz slab jugoistočni vjetar.

U Istri, Primorju i na Kvarneru srijeda će biti većinom vedra, uz malo oblaka u popodnevnim satima. Puhat će slab do umjeren maestral, a temperatura će biti između 20 i 22 Celzijeva stupnja.

U Lici i Gorskom kotaru sunčano. Rano poslijepodne očekuje se umjerena naoblaka, no postoji samo mala mogućnost za kratku kišu uz samu slovensku granicu. Temperatura će biti između 18 i 20 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno vedro tijekom cijeloga dana, rijetko uz malo oblaka poslijepodne. I ovdje će puhati slab do umjeren maestral, i bit će ugodno toplo, 22, 23 Celzijeva stupnja.

Vrijeme idućih dana

U prvom dijelu četvrtka na kopnu će biti sunčano i toplo. Kasno poslijepodne sa sjevera stiže naoblačenje uz kišu, pljuskove i pad temperature. Umjeren jugozapadni vjetar tada će naglo okrenuti na jak, prolazno i olujan sjeverni.

U petak i subotu sunčano uz promjenjivu naoblaku te osjetno svježije. Mjestimice tih dana može pasti poneki kratak pljusak.

Na obali će u četvrtak biti djelomice sunčano, postupno uz sve više oblaka. Puhat će umjereno jugo. Kasno navečer na sjevernom Jadranu zapuhat će jaka i olujna bura. U petak sunčano uz promjenjivu naoblaku, pri čemu je malo kiše ili poneki pljusak moguć na jugu Dalmacije. Bit će vjetrovito i svježije, s jakom burom. U subotu pretežno sunčano, a bura će već slabjeti pa će biti malo ugodnije.

U srijedu će biti najsunčaniji i najugodniji dan ovog tjedna. U četvrtak poslijepodne i navečer vrijeme se ponovno mijenja i kvari. Stižu pljuskovi i jak vjetar, a s time i osjetan pad temperature. Ipak, riječ je o brzo prolaznom i kratkotrajnom pogoršanju nakon kojeg će samo nekoliko dana ostati svježije.