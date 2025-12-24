Blagdanski incident u Oroslavju, urušila se pozornica postavljena za advent

U centru Oroslavja u srijedu se urušila pozornica postavljena za Advent!

Na sreću, u trenutku incidenta nije bilo ozlijeđenih, ali prizor je šokirao građane i organizatore, piše Index.

Pozornica, koja je trebala biti glavno mjesto blagdanskog programa, popustila je pod težinom mokrog snijega koji je prethodnih dana padao u kontinuitetu.

"Bolje da ovo vidite od mene nego od dežurnih Grinčeva koji jedva dočekaju ovakve situacije. Ne mislim ovo skrivati ni negirati, pozornica za Advent nije izdržala ovaj snijeg", rekao je Viktor Šimunić, gradonačelnik.

Mještani su odmah priskočili u pomoć, zajedno s gradskim službama, kako bi očistili urušenu konstrukciju i osigurali sigurnost. Organizatori najavljuju da će Advent i dalje biti održan, ali uz izmijenjeni raspored i premještanje dijela programa na sigurno mjesto.