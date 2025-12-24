Blagdanski meni pod povećalom: Pogledajte cijene ribe u splitskoj ribarnici

Ribarnice su ovih dana među najživljim mjestima u gradu, a najživlje su upravo na Badnjak.

Građani obilaze štandove i važu ponudu nastojeći pronaći najbolji omjer cijene i kvalitete za blagdanski stol.

Izbor je raznolik – od pristupačnijih vrsta koje se tradicionalno pripremaju za Badnjak do luksuznijih komada koji će se naći na jelovnicima onih spremnih izdvojiti više.

U ribarnicama se tako može pronaći raža po cijeni od 10 eura za kilogram, što je svrstava među povoljnije opcije za blagdanski ručak ili večeru.

S druge strane ponude, za kilogram škampi, što je nekima nezaobilazna delicija na mnogim svečanim stolovima, morat ćete izdvojiti 50 eura po kilogramu.

Cijena lignje je 20 eura po kilogramu.

