Ivana Petrović o papi Franji: "Svi smo se brecnuli kada smo čuli kako će se zvati kada je izabran"

Papa Franjo preminuo je jutros u domu svete Marte. Urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović govorila je o važnosti pontifikata pape Franje.

Talijansko medicinsko osoblje u svojoj sućiti napisalo je kako je bolestan svijet izgubio svog liječnika.

"Te riječi su jako potresne, jako lijepe i odnose se na ranjene ljude, obespravljene ljude i na onu populaciju kojoj je papa Franjo posvetio svoj pontifikat".

Papa Franjo nakon izlaska iz bolnice Foto: Afp

Evo koje su bile tri najvažnije reforme koje su obilježile njegov pontifikat.

"Najprije bih rekla da se Katolička crkva ne reformira, to je svjetovni izraz. Ona se duhovno obnavlja. Ona se stalno obnavlja. Jedan Koncil ne pobija drugi. Ja bih u središte Papina pontifikata stavila milosrđe.

To je bila stožerna snaga njegova pontifikata. Stožerna točka. To se ogleda i kroz vijest da je on dokinuo katehizam koji je priznavao smrtnu kaznu u rijetkim okolnostima. I on je to dokinuo u ime milosrđa i u ime čovjekoljublja. Kada je izabran i kada smo čuli kako će se zvati, dakle Franjo, svi smo se brecnuli, jer se niti jedan papa do sada nije zvao Franjo. Tada nam je bilo jasno, jer je uzeo ime zaštitnika siromašnih, znali smo da će to biti tako. On je bio Papa pastoralac, Papa ljudi kojima je duhovna obnova potrebna.

Na to je čitavo vrijeme navodio kler svojim porukama - nemojte biti elita, izađite među ljude, u crkvi nemaju prioritet bogati ljudi, političari, aristokracija - prioritet u crkvi imaju ranjeni ljudi.

On je manje bio Papa - političar".

Vjernici se okupljaju na trgu sv. Petra u Vatikanu - 1 Foto: Afp

Petrović je podsjetila na događaj iz 2020. godine, kada je Papa Franjo tijekom pandemije održao molitvu pred praznim Trgom Sv. Petra.

"Teška tama nadvila se nad naše trgove, ulice i gradove", rekao je tada papa na stepenicama Bazilike sv. Petra, ispred sablasno praznog i kišnog trga prije nego je udijelio blagoslov gradu i svijetu koji se uobičajeno upućuje za Božić i Uskrs.

"Središnju točku njegova pontifikata bi naglasila događaj kada je za vrijeme covid krize donesen križ koji je za vrijeme epidemije kuge nošen po rimskim kvartovima. Tim križem se molilo da kuga prestane. Ja se toga dan danas sjećam. Papa je rekao: Kako možemo biti zdraavi u tako bolesnome svijetu. Gospodine, mi vjerujemo da ovo nije vrijeme tvoga posljednjega suda, nego tvoje prosudbe, da mi prosuđujemo što je u našim životima bitno, a što ne", podsjetila je Ivana Petrović.

Papa će biti pokopan u bazilici Santa Marija Magiore. I u tome ima simbolike.

"Papa se u toj bazilici dolazio pomoliti prije i nakon svakog puta. On će biti drugi Papa koji će biti pokopan izvan bazilike Svetog Petra".

Cijeli razgovor pogledajte u videoprilogu.