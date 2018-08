Cijela hrvatska obala i jedan manji dio unutrašnjosti na karti Meteolarma i u srijedu su u crvenom.

Zbog visokih temperatura, i dnevnih i onih noćnih, DHMZ je putem Meteoalarma izdao crvenu razinu upozorenja za Jadran, priobalje i cijelu Dalmaciju.

Žuto i narančasto i dalje stoji za kopnene krajeve. Pridržavajte se liječničkih savjeta: dovoljno tekućine, hladovina, klimatizirani prostori i bez velikih napora sredinom dana.

Pred nama je još jedno većinom sunčano jutro. U kopnenom dijelu malo više oblaka nego na Jadranu, a prema istoku već tad može biti i pljuskova. Na moru i u srijedu ujutro bura. Dosta toplo, dvadesetak stupnjeva u unutrašnjosti, oko 18 u gorju, te između 23 i 28 na Jadranu.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, no uz jači razvoj oblaka mjestimice može biti pljuskova i grmljavine. Temperatura od 28 do 32 stupnja.



U Slavoniji i Baranji nestabilnije pa je vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu ovdje i veća cijeli dan. Naravno, bit će i sunca i zadržat će se vruće uz temperaturu uglavnom do 30 stupnjeva.



Najviše vruće pak očekuje se na sjevernom Jadranu gdje temperatura mjestimice može porasti i do 37, a oko 30 će biti i u gorju. Uglavnom sunčano, pokoji pljusak poslijepodne moguć je u gorskoj Hrvatskoj. Na moru ujutro bura, danju maestral.



I u Dalmaciji sunčano i vruće. Malo nestabilnije u zaleđu gdje poslijepodne isto ima šansi za lokalni pljusak. Puhat će maestral, a temperatura će biti većinom između 32 i 36 stupnjeva.



Temperatura mora je od 23 do 27, a UV indeks će u većini zemlje i sutra biti visok ili vrlo visok.

U drugoj polovici tjedna na kontinentu uglavnom djelomice sunčano, ne baš stabilno, pa će biti pljuskova i grmljavine, osobito u četvrtak. I u prve dane kolovoza zadržat će se vruće uz najmanje tridesetak stupnjeva.



Na Jadranu će prevladavati sunčano, s tim da je i ovdje u četvrtak mjestimice moguć pokoji pljusak. Za razliku od kopnenog dijela gdje će vrućina ipak malo popustiti, na moru će se zadržati gotovo podjednako vruće kao u utorak i srijedu.