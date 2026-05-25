UNICEF pokreće kampanju "I malo nasilja je previše"

S ciljem osvještavanja javnosti i zagovaranja dostupnije podrške roditeljima, UNICEF je pokrenuo kampanju "I malo nasilja je previše – učimo o roditeljstvu", usmjerenu na poticajno roditeljstvo i odgoj bez nasilnih postupaka. UNICEF-ovo istraživanje pokazuje da većina roditelja u Hrvatskoj vjeruje da su nenasilne metode odgoja bolje za razvoj djece, no istodobno je jedno od dvoje djece u posljednjih godinu dana doživjelo neki oblik tjelesnog kažnjavanja, dok je oko 60 posto djece doživjelo psihičko kažnjavanje.

Istraživanje pokazuje i da mnogi roditelji u izazovnim trenucima osjećaju stres, umor i nesigurnost te im nedostaju podrška i praktični savjeti. UNICEF zato ovom kampanjom želi otvoriti razgovor o roditeljstvu bez osuđivanja i poslati poruku da ne postoje savršeni roditelji te da je traženje pomoći znak odgovornosti, a ne slabosti.

"Roditeljstvo je jedna od najljepših, ali i najzahtjevnijih životnih uloga. Mnogi roditelji svakodnevno pokušavaju uskladiti posao i brigu o obitelji, suočeni s novim izazovima koje donosi moderno doba, a pritom žele biti prisutni i podržavajući prema svojoj djeci. Zato ovom kampanjom želimo jasno poručiti roditeljima da ne moraju biti savršeni i da nisu sami. Društvo koje želi da djeca odrastaju sigurno i ostvaruju svoj puni potencijal treba stvarati okruženje u kojem roditelji imaju dostupnu podršku te razumijevanje okoline da je u redu tražiti savjet. Osnaživanje roditelja jedno je od najvažnijih ulaganja u dobrobit djece i budućnost društva", izjavila je Luisa Brumana, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

UNICEF kampanja Foto: UNICEF

UNICEF upozorava da tjelesno i psihičko kažnjavanje djece, čak i kada nije učestalo ili se smatra blažim, može negativno utjecati na djetetovo samopouzdanje, osjećaj sigurnosti, emocionalnu dobrobit i mentalno zdravlje. Kroz kampanju "I malo nasilja je previše – učimo o roditeljstvu" UNICEF će putem UNICEF-ova online Kutka za roditelje objavljivati edukativne sadržaje, videosavjete stručnjaka i informacije o dostupnoj stručnoj podršci roditeljima kako bi im pomogao da se lakše nose sa svakodnevnim izazovima roditeljstva i češće koriste poticajne metode odgoja.

Fokus je na svakodnevnim situacijama koje roditelji često prepoznaju kao izazovne, poput postavljanja granica, emocionalne regulacije, razumijevanja dječjeg ponašanja i nošenja sa stresom u obiteljskom životu.

Ova kampanja nastavak je UNICEF-ova dugogodišnjeg rada na podršci roditeljstvu i prevenciji nasilja nad djecom u Hrvatskoj, uključujući kampanju "Prve tri su najvažnije", razvoj radionica za roditelje "Rastimo zajedno" te brojne edukativne sadržaje i alate za roditelje i skrbnike.

U okviru novih aktivnosti planirana su i dodatna ulaganja u razvoj programa podrške roditeljima adolescenata. Više informacija o kampanji dostupno je na UNICEF Hrvatska – I malo nasilja je previše, a savjeti za roditelje dostupni su u UNICEF-ovu Kutku za roditelje.