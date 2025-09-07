Zaštitar uhvatio Nijemca koji je kriomice snimao djecu na plaži

Istarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim njemačkim državljaninom kojeg sumnjiči za kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju.

Muškarca je 4. rujna oko 13 sati u jednom turističkom objektu na području Istre zatekao djelatnik zaštitarske tvrtke kako mobitelom kriomice snima nagu djecu. Zadržao ga je do dolaska policije.

Kazneno je prijavljen

Na temelju naloga suda, policija je pretražila automobil, prostorije i tehničku opremu koje osumnjičeni koristi te pronašla materijal inkriminirajućeg sadržaja. Dan kasnije, 5. rujna, muškarac je uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu PU istarske.

Iz policije poručuju da ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju kako građani sve češće prepoznaju sumnjivo ponašanje i reagiraju, što omogućuje pravovremenu intervenciju i sprječavanje kaznenih djela.

Roditelje upozoravaju da pripaze na svoju djecu na plaži, da ih oblače u kupaće kostime te da svako sumnjivo ponašanje ili osobe koje snimaju djecu odmah prijave na broj 192.