Uhićeni ravnatelj koji je svirao s Grašom podnio ostavku: "To je pretjerano, Vladek je pravi dečko"

Tik prije početka školske godine - šok. Policija je privela ravnatelja osnovne škole u Šenkovcu. Sumnja se da je lažirao 500 radnih sati, odnosno da je u evidencijskim listama neistinito prikazivao prisutnost na radnom mjestu. Darko Galić, zamjenik županijske državne odvjetnice u Varaždinu kaže da se radi o kaznenom djelu zlouporabe položaja i ovlasti.

Ravnatelj Novak je, kako doznajemo, multiinstrumentalist.

Uz to što je obavljao dužnost ravnatelja, znao je svirati i s Petrom Grašom.

Priveden ravnatelj škole - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Nije htio pred kamere, a izjavu je dao njegov odvjetnik Davorin Zlatarek. "Aktivno je iznio obranu u prisutnosti svojeg branitelja i tada na njegovo veliko iznenađenje i neuobičajeno postupanje policije isti je nakon ispitivanja i davanja obrane uhićen te mu je rečeno da će protiv njega biti određen istražni zatvor", rekao je.

Darko Galić, zamjenik županijske državne odvjetnice Foto: DNEVNIK.hr

Sve je krenulo od anonimne prijave, i to krajem prošle godine,

u vrijeme reizbora za njegov treći mandat. Prijava je stigla na nekoliko adresa, pa i u Ministarstvo i u Županiju, koja je osnivač škole.

"S obzirom da je to u nadležnosti prosvjetne inspekcije MZOM-a, mi smo odmah proslijedili prijavu prosvjetnoj inspekciji. Također, zatražili smo očitovanje samog ravnatelja kojeg smo, također, dostavili Ministarstvu", rekla je Nives Kolarić Strah, pročelnica Odjela za obrazovanje Međimurske županije.

Priveden ravnatelj škole - 2 Foto: DNEVNIK.hr

U Ministarstvu kažu da su o utvrđenim činjenicama odmah obavijestili policiju. Ispitan je i u županijskom državnom odvjetništvu, koje je donijelo odluku da nema osnove za određivanje istražnog zatvora. Pušten je na slobodu.

"Gospodin Novak ne smatra se krivim za počinjenje ovog kaznenog djela na način kako ga se tereti u uručenoj poruci o pravima koje mu je uručila policija", kaže odvjetnik.

Ipak, podnio je ostavku.

"Bivši ravnatelj je jučer obavijestio Županiju da ne želi više biti ravnatelj škole. Odmah sam kontaktirala samu školu radi poduzimanja svih potrebnih radnji da škola može normalno funkcionirati i organizirati", kaže Nives Kolarić Strah.

Škola je, kažu nam u Županiji, uredno funkcionirala dok je bio ravnatelj. Međimurci ga uglavnom - brane.

"Nije kriv, radio je uredno posao i savjesno kad sam ja imala svoje učenike tako da sve ok".

"Mislim da je to pretjerano, kakvi slučajevi se rade pa nikom niš. Vladek je pravi dečko".

Davorin Zlatarek, odvjetnik (Foto: DNEVNIK.hr)

"Gospodin Novak je jako konsterniran tim više što postoji maltene medijska hajka od strane više portala i novinskih kuća koji iznose neprovjerene činjenice jer praktički ispada da je gospodin Novak već osuđen za ovo djelo. Kazneni postupak formalno nije ni započeo. Započinje donošenjem rješenja o provođenju istrage koje još uvijek nije doneseno", kaže odvjetnik.

"Tek slijedi provođenje istrage, utvrđivanje svih relevantnih činjenica i nakon toga će se moći razgovarati o daljnjim koracima u postupku", napominje Galić.

Što se škole tiče, za ponedjeljak je sazvana sjednica Školskog odbora, kako bi se imenovao v.d. ravnatelja.