Udruga Glas poduzetnika u srijedu je iznijela svoj inicijalni prijedlog oporezivanja napojnica u uslužnim djelatnostima, prema kojem bi do 15 posto dodatnog iznosa na račun, koji se tretira kao napojnica, bilo neoporezivo, a predlaže i da gornja granica neoporezivog iznosa bude 20.000 eura po zaposleniku.

"Naš inicijalni prijedlog počiva na tome da do 15 posto dodatnog iznosa na račun, a koji se tretira kao napojnica, bude neoporezivo. Osim toga, predlažemo da gornja granica neoporezivog iznosa iznosi 20.000 eura godišnje po zaposleniku, a iznos iznad toga da se oporezuje porezom na dohodak, kako se neoporezivanje napojnica ne bi zloupotrebljavalo", navodi se u priopćenju Udruge, u kojoj smatraju da sve uslužne djelatnosti trebaju imati neoporezivi dio napojnice.

U osvrtu na regulaciju poreznog tretmana napojnica, iz UGP-a podsjećaju da se, s obzirom na sve češće korištenje kartičnog plaćanja, uvodi mogućnost plaćanja napojnica za usluge koji će se potom porezno teretiti.

Također podsjećaju da ugostitelji ističu kako je već prisutan izražen nedostatak radnika te su ograničeni resursi za povećanje plaće zaposlenika. Glavni resursi koje su ugostitelji vidjeli kao prostor za poboljšanje uvjeta svojim zaposlenicima jest neoporeziv tretman dijela napojnice, navodi se u priopćenju i dodaje kako je Nacionalna udruga ugostitelja išla s navedenim prijedlogom prema Ministarstvu financija.

"Mi u UGP-u smatramo da sve uslužne djelatnosti trebaju imati neoporezivi dio napojnice. Trenutno se napojnice oporezuju kao plaće, što znači da iz nje morate platiti porez, prirez i doprinose. Prema tome kada, na primjer, ugostiteljskom djelatniku putem kartičnog plaćanja ostavite napojnicu od dva eura, njemu ostaje tek nešto više od jednog eura jer ostatak odlazi na troškove doprinosa, poreza i prireza", izračunali su u UGP-u.

Namjera je da djelatnici nagradu koju su zaslužili svojim radom prime u cijelosti, barem do 15 posto iznosa računa. Taj je postotak izračunat iz trendova koji se mogu uočiti u zapadnim zemljama u kojima napojnica iznositi 10 do 20 posto iznosa računa, navode iz UGP-a.

Također podsjećaju kako trenutno tretiranje napojnice kao plaće donosi zaposlenicima u ugostiteljstvu, ali i u drugim uslužnim djelatnostima, određene troškove, a do 2018. godine se čak na napojnicu obračunavao i PDV od čega se brzo odustalo.

Zakonsko reguliranje neoporezivog tretmana dijela napojnica razveselilo ugostitelje: Povećat će prihode zaposlenika

Uvođenje eura donijelo i pomutnju u - napojnicama: "Tih 20 centi je ipak kunu i pol"

"Oporezivanje napojnica nije novitet, nego se u Hrvatskoj može pronaći tek nekolicinu lokala unutar kojih je moguće ostaviti napojnicu prilikom kartičnog plaćanja, a ono sada sve više postaje uobičajena praksa", ističe se u priopćenju.

Kako bi moglo izgledati oporezivanje napojnica? Iz HGK-a poručuju: "Hrvatska postaje predvodnica pozitivne prakse"

Zbog svega navedenog ideja koju kolege ugostitelji predlažu zapravo predstavlja porezno rasterećenje kojim žele povećati zadovoljstvo svojih zaposlenih i omogućiti im prostor za veću zaradu, ističu iz UGP-a, u kojem smatraju da povećanje primanja u ovom trenutku povećane inflacije i nestabilnosti mora biti cilj djelovanja Vlade.

Ako ministar financija Marko Primorac "doista bude do kraja hrabar i mudar i dođe do zakona o neoporezivanju napojnica do određene adekvatne granice za uslužne djelatnosti, a uz traženo smanjivanje PDV-a na 13 posto za iste djelatnosti, to će biti pravi koraci za oživljavanje malog poduzetništva i borbe protiv sive ekonomije", izjavio je predsjednik UGP-a Hrvoje Bujas u priopćenju.