Mjeru koja postoji u Francuskoj i Austriji, sada predlažu i u Hrvatskoj: "Želimo otvoriti tu diskusiju"

Ostavljena beba u kanti za smeće potaknula je brojna pitanja pa i ono kako izbjeći baš taj scenarij. Udruga U ime obitelji traži da zakonski sigurno mjesto za to postane bolnica.Priču donosi Srna Bijuk.

"Ili da se u bolnici anonimno porodi da ne mora otkriti svoj identitet niti identitet oca ili ako se odluči na nebolnički porod, da ipak zna da postoji mjesto gdje može dati svoju bebu koju ne može zadržati", rekla je Natalija Kanački iz U ime obitelji.

Tako je skrb za djecu počeo Caritas kada im je 1969. netko pred vratima ostavio novorođenče. Danas je kod njih smješteno sedamdesetero djece, ali i sve više maloljetnih trudnica.

"Svaka majka, svaka žena koja ostane u drugom stanju ima mogućnost javiti se u Caritas, javiti se u centar za socijalnu skrb. Ima mogućnost biti zbrinuta i s djetetom i bez djeteta, ima mogućnost već u rodilištu prilikom poroda izjaviti želi li dati dijete na posvojenje", rekla je ravnateljica Caritasa zagrebačke nadbiskupije Jelena Lončar.

Anoniman porođaj moguć je u Austriji, Francuskoj, u Njemačkoj majka ostavlja podatke u omotinici koje može otvoriti samo dijete kad navrši 16 godina.

"Mi samo želimo otvoriti tu diskusiju i što prije zakonske mjere i širu raspravu što se sve može napraviti", rekla je Kanački.

Odgovori od institucija još im nisu stigli. Ali iz ministarstva socijalne politike kažu da se kapaciteti za nezbrinutu djecu šire.

"Otvaranje novih smještajnih kapaciteta, kako u okviru ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska, ali i ono što želim istaknuti organiziranog samostalnog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku, dakle 24-satnu podršku", rekla je državna tajnica iz Ministarstva socijalne politike Margareta Mađerić.

U konkretnom slučaju iz Zaprešića, puno je nepoznanica, pa iz Caritasa kažu da se treba suzdržati od osuda.

"Puno je otvorneih pitanja, puno je nejasnoća o okolnostima u kojima je majka to napravila i zašto je do toga došlo i je li ona ipak na neki način htjela da to dijete bude spašeno", rekla je novinarki Dnevnika Nove TV Srni Bijuk Jelena Lončar.

Takvi su slučajevi rijetki, ali ih ima. Zato treba učiniti sve da društvo bude podrška.



