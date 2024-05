Liječnica o slučaju napuštene bebe: "Ovakve situacije nas trebaju protresti, moramo razmisliti o..."

Slučaj bebe ostavljene u kanti za smeće u Zaprešiću zaprepastio je Hrvatsku. Kako bi rasvijetlio slučaj Dino Goleš za Dnevnik Nove TV razgovarao je s liječnicom Sanjom Marić Biočina s Zavoda za socijalnu psihijatriju.

"Mislim da je posebnu emociju izazvao taj kontrast između kante za smeće i tog malog bića kao nečeg što mi trenutno doživljavamo kao nešto najvrijednije i najdragocjenije. Ja se nisam baš toliko zgrozila. Ja sam vidjela u toj majci puno toplog i dobrog. Ipak je to dijete zalutalo u tu dekicu i ostavila ga je na nekom mjestu gdje je na koncu spašeno. Nažalost takve situacije su se događale od pamtivijeka i nemoguće ih je iskorijeniti", kazala je Marić Biočina.

One su danas ipak vrlo rijetke.

"Srećom su rijetke i u opadanju. To je i zbog toga što se danas trudnoće više planiraju, postoji kontracepcija, mogućnost prekida trudnoće, no još uvijek se događa da neke žene ne prepoznaju trudnoću na vrijeme. Ili imaju pasivan način suočavanja sa situacijom gdje im je nekako lakše to kriti od sebe", tvrdi liječnica.

Policija je ovaj slučaj za sada okarakterizirala kao pokušaj ubojstva.

"Ja nisam iz pravne struke i uvijek gledam iz ove humane strane. Ovo je zasigurno napuštanje djeteta u nekim teškim okolnostima. Ono što je olakotna okolnost je što žene prva 24 sata su pod posebnim emocionalnim stresom te da je njihovo rasuđivanje često puta obojeno time. Nikad se na njihova djela ne gleda kao nešto što čovjek napravi u nekim drugim okolnostima", istaknula je Marić Biočina.

Iz onoga što je do sada rekonstruirano oko slučaja čini se kako je dijete bilo staro svega sat ili dva.

"To je učinjeno pod tim nabojem i sigurno je toj ženi bilo užasno teško. Struka kaže, da se u slučaju gdje žene skrivaju trudnoću u sklopu rada s ženom i prevencije ne mogu se postići veliki rezultati. Najvažnije su socijalne mjere i mi kao društvo iz ovakvih primjera trebamo pokušavati biti još humaniji i stvoriti bolje uvjete za žene. U susjednim zemljama, Austriji, Njemačkoj postoji mogućnost anonimnog poroda, da se dijete ostavi na jedan anoniman način. Mislim da nas ovakve situacije trebaju protresti i da ćemo nekom djelu djece moći pomoći na taj način", zaključila je.

