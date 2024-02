Jedni kažu izigran je Ustav, drugi kako ništa nije sporno! U ime obitelji želi Zakon o promjeni spola, struka im odgovorila: "To se ne bira, to je težina života"

Procedura promjene spola trenutačno je uređena pravilnikom, udruga U ime obitelji želi da to propiše zakon.



"Time je zapravo uređivanje te bitne teme ostavljeno na samovlast izvršnoj vlasti umjesto zakonodavnoj, izbjegnuta jedna široka javna rasprava, ali ponajprije stručna i politička rasprava", kaže odvjetnik Karlo Novosel reporterki Dnevnika Nove TV Barbari Štrbac.



"Broj mladih ljudi i osoba koje se izjašnjavaju da su rodno disforični je u ogromnom porastu i u zapadnom svijetu i u Hrvatskoj. To nas obvezuje da je to sve regulirano jednim dobrim, kvalitetnim i stručnim zakonom", objasnila je Željka Markić, čelnica udruge U ime obitelji.



Protiv svakog poboljšanja u udruzi koja zagovara prava trans osoba nemaju ništa, ali u ovo kažu ne bi trebalo biti predizborno, političko i ideološko pitanje.

"Mi smo kao udruga bili na sastancima u Ministarstvu zdravstva. Zapravo trebamo proširiti listu i promijeniti pravilnik, ali to trebamo raditi kroz stručnjake i stručnjakinje, a ne pristupati tome politički i ideološki", smatra Espi Tomičić iz udruge KolekTIRV.



Dvije strane ne mogu se složiti. Jedni kažu izigran je Ustav, drugi kako ništa nije sporno.



"Na način da je definicija braka koja je dana Ustavom zaobiđena tako da je transrodni muškarac oženio ženu i dobili su na osnovu braka dijete", kaže psihijatar Herman Vukušić.

"Iz današnjeg stajališta se ne mogu osporavati prava transrodnim osobama da izvrše promjenu spola", smatra odvjetnica Bojana Ivanišević.

Porast brojki u posljednjih osam godina je točan, ali kažu da je to zbog toga što tek od tada i postoji mogućnost promjene spola. A proces je rigorozan.



"Ukupna brojka ljudi koji su u Hrvatskoj promijenili spol ne prelazi 200. Nitko ne bira da ima osjećaj transrodnosti ili transspolnosti, to se ne bira, to je težina života. I ako mi kao zajednica možemo pomoći tim ljudima da im olakšamo u svemu tome ne vidim zašto ne", kaže Nataša Jokić Begić, klinička psihologinja.

Promjena spola ne dopušta se svakome tko je zatraži, a procijena traje godinama.



"Osoba dolazi kod psihologa ili psihijatra, prolazi određena utvrđivanja uopće rodne disforije kroz razgovore, testove i kroz ostale pristupe unutar znanosti, a zatim kad se osobi potvrdi rodna disforija može krenuti u proces kod endokrinologa", objasnila je Espi Tomičić.



I hormonska terapija traje oko godinu dana i tek tada je moguća zakonska promjena spola. Proces nitko nema namjeru ubrzavati.

"Radi toga jer smo sami svjesni činjenice da se zaista u zadnje vrijeme događa veliko povećanje osoba koje propituju svoj rodni identitet među adolescentima, ali to ne znači da su to transrodne osobe niti da su to kandidati za promjenu spola", dodaje Jokić Begić.

Ta se procedura, katkada, kaže Vukušić, zaobilazi.

"Gdje eksplicite dijagnoza bude od nemedicinske osobe, u smislu da nije liječnik, postavljena u tijeku prvih 10 minuta prvog razgovora", kaže Vukušić.



Takvi slučajevi zaista postoje, ali su iznimno rijetki.



"Vi ćete imati ljude koji su vani promijenili spol, a hrvatski su državljani. On je promijenio spol već, al hrvatski je državljanin. Ne može priložit one vanjske papire nego mu zapravo trebaju hrvatski nalazi. Od naših stručnjaka. Da, njega ćemo u jednom pregledu", pojasnila je klinička psihologinja Jokić Begić.

Na potezu je Ustavni sud.

