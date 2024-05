Stručnjak objašnjava koliko će teško biti pronaći biološke roditelje bebe ostavljene u kanti za smeće i koji su mogući problemi

O malenoj, tek rođenoj bebi koja je pronađena u kanti za smeće u Zaprešiću javnost je upoznata. Dok liječnici javljaju kako je novorođenče stabilno te da je i dobilo ime, policija i dalje traga za biološkim roditeljima.

Pedijatra, genetičara i forenzičara Dragana Primorca novinar Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo upitao je o tome jesu li za sada dostupni tragovi dovoljni za pronalazak roditelja malenog Ivana.

Upitan o tome imaju li krv i ostaci posteljice s kojima je dijete pronađeno dovoljno genetskog materijala da se majci uđe u trag, Primorac je odgovorio kako objektivno za utvrđivanje identiteta ne treba više od deset stanica.

"Kada imamo pupkovinu, koja ima dvije arterije i jednu venu, možemo dobiti tragove krvi majke.

Drugi segment je krv na tijelu djeteta koje mu ne pripada. Bitno je i pronaći posteljicu jer nam ona može otkriti gdje se porod odvio", rekao je.

"Porod danas može obaviti i nestručna osoba, malo educirana. To se može obaviti i u kući. Zbog toga se prostor istrage sužava.

Osim toga, i susjedi znaju tko je bio trudan u određenom vremenskom periodu", naveo je Primorac faktore koji bi mogli pomoći u brzome pronalasku roditelja.

"Ipak, treba biti i širok. Jako je puno izbjeglica u Hrvatskoj. Ako pronađete DNA i nema ga u bazama podataka počinitelja kaznenih djela, onda morate igrati drugačiju utakmicu", upozorio je Primorac rekavši kako će DNA analizirati Centar Ivan Vučetić i druge institucije te da bi ga uskoro trebali dobiti.

"U konačnici će se doći do majke ili do člana obitelji jer, uz dragocjen DNA profil, Hrvatska policija prikuplja i druge podatke. U forenzičkoj genetici to se naziva obrnuto utvrđivnaje očinstva", rekao je Primorac.

Upitan vjeruje li da će potraga za roditeljima biti uspješna Primorac je prvenstveno zaželio uspješnu budućnost dječačiću Ivanu.

"Prema kaznenom zakonu, ovo je pokušaj usmrćenja i puno je razloga zašto se ovo moglo dogoditi. U ovome je trenutku najvažnije da se istraga provede kako treba i da se prikupi uzorak i krene sustavna analiza", zaključio je forenzičar Primorac.

