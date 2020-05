Đurđa Trupinić, učiteljica je razredne nastave koja je vodila i dio programa nastave na televiziji kao i nastavu na daljinu. U reakciji na vraćanje nastave u škole 11. svibnja Sindikat učitelja uzeo ju je kao primjer te je oslovio kao "TV učiteljicu Đurđu" koja ne stigne obavljati sve zadatke.

Nakon što je Sindikat hrvatskih učitelja reagirao na vijest da će se nastava vratiti u škole 11. svibnja i upozorio kako je ta odluka nelogična i opasna, na društvenim mrežama oglasila se i učiteljica Đurđa Trupinić, učiteljica razredne nastave koju su spomenuli u svojoj reakciji kao "TV učiteljicu Đurđu" koja ne može pokriti sve posebnosi i razlike nastave u učionici.

Đurđa Trupinić u objavi objašnjava kako je ona 29 godina samo učiteljica te više nije članica Sindikata jer su je javno osramotili.

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:

Ja sam Đurđa Trupinić, učiteljica razredne nastave.

29 godina članica sam Sindikata koji štiti učitelja jer to je razlog zbog kojega JEST, Sindikata koji me ovako sramotno izložio, sa i bez konteksta, onima koji se nikako ne mogu odlučiti ni što bi, ni gdje bi, ni kako bi, ni uopće BI LI!

Samo sam UČITELJICA razredne nastave, članica Sindikata 29 godina, podrška svim akcijama i nastojanjima Sindikata, potpisana na svim listama šesnaestodnevnog štrajka u kojemu sam, rame uz rame sindikalnoj povjerenici svoje škole, odradila sindikalnu i radnu dužnost od 7,00 do 15,00 h svaki dan.

SAMO SAM UČITELJICA I ČLANICA SINDIKATA 29 GODINA!

I dok su mnogi, sada zbunjeni, još čekali u redu za kvasac, stala sam pred cijelu Hrvatsku, pred djecu, pred roditelje, pred stručne i nestručne, pred suce i krvnike, bez interesa, bez kalkulacija, bez straha, čista i iskrena jer sam mislila i znala da UČITELJ to treba, jer sam mislila i znala da mi je to profesionalna i građanska dužnost, jer sam dala ono što sam smatrala da UČITELJ može i treba dati u okolnostima u kojima smo se našli!

I dok su mnogi, koji su sada zbunjeni, i dalje imali otpor u primjeni digitalne tehnologije i koncepta Škole za Život, pisala sam scenarije i svakodnevno, 21 dan u kontinuitetu, pokušavala prenijeti atmosferu učionice pred kamerama, motivirati djecu, opustiti ih, osloboditi ih straha i nesigurnosti, neizvjesnosti, odgovoriti zahtjevima televizije i ostati smirena i hrabra. I u potresu i na dvostrukom testiranju na koronavirus stigmatizirana zbog respiratornih problema.

Samo sam UČITELJICA koja već 47 nastavnih dana s timom priprema 60 minuta televizijskog programa i paralelno, kao i svi članovi tima, vodi 1.c razred OŠ Mato Lovrak iz Nove Gradiške u nastavi na daljinu.

Samo sam UČITELJICA koja prati i slijedi naputke nadležnoga Ministarstva kojima se sada zbunjeni izruguju jer postoje, a kritiziraju i očekuju kad ih nema, koja se trudi i radi za DJECU, ZA UČENIKE, donosi odluke, usklađuje, koordinira, nastoji, apstrahira, prilagođava, prati napredovanje i vrednuje, izmjenjuje iskustva i znanja sa svim UČITELJIMA koji se trude što bezbolnije prevladati ovo stanje.

Samo sam UČITELJICA, kao i svi UČITELJI koji razumiju jer su UČITELJI!

Beskrajno iskrena i odgovorna, suosjećam s uplašenima i nesigurnima, razumnima i odmjerenima.

Nisam NORMA ni KANON, nisam INSTITUCIJA, nisam TETA ni TETKA, nisam SINONIM ZA VIRTUALNU UČITELJICU, nisam ĐURĐA!!??? samo sam UČITELJICA razredne nastave.

I nisam više članica Sindikata.