Županijski stožeri morali su do kraja tjedna donijeti odluku kako će od sutra, 8. studenog učenici ići u školu - po A, B ili C modelu. Također, HZJZ je objavio ažurirane upute koje će morati poštovati učenici, ali i djelatnici u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Od ponedjeljka, 8. listopada uživo će nastavu pratiti učenici iz Primorsko-goranske, Istarske, Krapinsko-zagorske, Virovitičko-podravske, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Karlovačke, Brodsko-posavske, Zadarske, Sisačko-moslavačke, Splitsko-dalmatinske, Grada Zagreba, Zagrebačke i Požeško-slavonske županije.

U Šibensko-kninskoj županiji nastavu po modelu A imat će šest osnovnih škola te sve srednje škole, dok će osam osnovnih škola prijeći na virtualnu nastavu. Učenici u Sisačko-moslavačkoj županiji, to jest u Gimnaziji Sisak od 8. do 12. studenoga i još 13 škola nastavu prate po A/C-modelu.

Na području Ličko-senjske županije virtualnu nastavu održavat će Osnovna škola Jure Turića u Gospiću, Strukovna škola Gospić, Gimnazija Gospić te Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac, S.S. Kranjčevića Senj (5.-8. razred) i Luke Perkovića Brinje (5.-8. razred).

Dubrovačko-neretvanska županija uživo nastavu imat će zasad cijeli idući tjedan, osim Srednje škole Metković, fra AKM Ploče, Vela Luka, Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen, Medicinska škola Dubrovnik i Gimnazija Metković te Osnovna škola don Mihovila Pavlinović, Braće Glumac Lastovo, Vela Luka, Stjepana Radića i Opuzen.

Od 8. do 12. studenog nastavu virtualnim putem pratit će učenici od petog do osmog razreda osnovne škole i sve srednje škole u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji dok će uživo biti samo učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole.

Zadarska županija odlučila je da viši razredi osnovne škole (od 5. do 8.) nastavu od idućeg tjedna prate online i to u Osnovna škola Biograd na Moru i Osnovna škola Obrovac.

U Osječko-baranjskoj županiji online nastavu pratit će učenici od 5. do 8. razreda kao i sve srednje škole dok će se nastava za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole održavati uživo.

U potpunosti na online nastavi će biti učenici Vukovarsko-srijemske županije.

Podsjećamo, u županijama u kojima nisu sve škole na istom načinu izvođenja nastave - provjerite koji se oblik nastave održava na stranicama škole!

Ažurirane mjere

Nove, ažurirane mjere koje je donio Hrvatski zavod za javno zdravstvo opisuju u kojim situacijama i tko sve mora nositi zaštitnu masku.

Maske moraju nositi i učenici od 5. razreda osnovnih škola nadalje tijekom cijelog boravka u školi i tijekom boravka u učionici, čak i kada je riječ o ustanovi u kojoj je razmak u učionicama između svih osoba (učenika, nastavnika i dr.) veći od 1,5 metra.

Također, učenici srednjih škola tijekom cijelog boravka u školi i tijekom boravka u učionici, čak i kada je riječ o ustanovi u kojoj je razmak u učionicama između svih osoba (učenika, nastavnika i dr.) veći od dva metra.

Zatim, nastavnici, odgajatelji i drugi djelatnici škola i dječjih vrtića kao i roditelje i druge odrasle osobe tijekom cijelog boravka u školi/dječjem vrtiću i tijekom boravka u učionici odnosno odgojno-obrazovnoj grupi; iznimno cijepljeni odgajatelji i učinitelji razredne nastave kao i odgajatelji i učitelji razredne nastave koji su unazad 12 mjeseci preboljeli COVID-19 ne trebaju nositi masku kada borave u svojem razrednom odjelu odnosno u svojoj odgojno-obrazovnoj grupi.

Za kraj, maske su obavezne i za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole (uključujući četvrti razred) kod prolaska zajedničkim prostorijama odnosno u svim situacijama kraćeg trajanja kada se učenici jednog razrednog odjela miješaju s učenicima drugog razrednog odjela (u učionici učenici do 4. razreda, uključujući četvrti razred, ne nose masku).

Procijepljenost

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavilo je podatke o procijepljenosti djelatnika u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Tako je u osnovnim školama od 44.376 zaposlenika jednom dozom procijepljeno 58,14, a s dvije doze 52,72 posto zaposlenika.

U srednjim školama zaposlena su 23.463 djelatnika - jednom dozom je cijepljeno 61,67 posto, a s obje doze 56,37 posto.

Na visokim učilištima od 15.709 zaposlenih jednom dozom je cijepljeno 72,16 posto, a s dvije doze 66,06 posto zaposlenika.

Na institutu je od 2631 zaposlenog s jednom dozom cijepljeno 74,42 posto, a s dvije doze 64,5 posto zaposlenih.

Kada se sve te brojke zbroje podaci prikazuju da od 85.219 zaposlenih - 62,26 posto je cijepljeno jednom dozom dok je s dvije doze procijepljeno 56,62 posto zaposlenih.