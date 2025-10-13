U Zagrebu pretučen i pokraden branitelj, kći: "Udarali su ga dok je ležao na podu. Preživio je rak i tri moždana"

Zagrebačka policija izvijestila je o razbojništvu koje se odigralo u subotu oko 16:15 na Trešnjevci u Ulici Božidara Adžije.

Dvoje nepoznatih počinitelja su, uz uporabu tjelesne snage, 59-godišnjaku ukrali mobitel, novac i druge predmete.

59-godišnjak je prilikom incidenta lakše ozlijeđen te je prevezen u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice.

"Materijala šteta zasad nije utvrđena. Slijedi kriminalističko istraživanje", izvijestila je policija.

Oglasila se obitelj

U Facebook grupi Naša Trešnjevka, naš kvart javila se Azra Posavec-Tušek koja je objavila da je pretučen i opljačkan njezin otac, 59-godišnji hrvatski branitelj.

Riječ je o čovjeku narušenog zdravlja koji je prebolio rak i tri moždana udara, napisala je u grupi njegova kći.

Kako je navela, napali su ga muškarac i žena koji su mu prišli na ulici, a nakon kratkog razgovora fizički ga napali i opljačkali.

Prema riječima Posavec-Tušek, napad se dogodio nakon što je njenom ocu, kojem je pozlilo, prišla žena i pitala ga je li dobro. U tom trenutku pojavio se muškarac koji ga je, kako tvrdi, udario u glavu, nakon čega su ga oboje nastavili tući dok je ležao na podu.

Uzeli su mu mobitel, osobne dokumente i ključeve automobila. Novca, kako kaže, nije imao.

Nakon napada, završio je u bolnici.

"Srećom, nakon napada su naišli dvoje dobrih ljudi koji su mu pomogli i pozvali policiju i hitnu pomoć", prepričala je Posavec-Tušek, dodavši da u trenutku napada nikoga nije bilo u blizini.