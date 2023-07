Novo snažno nevrijeme: U Zagrebu ponovno padala stabla, oštećeni automobili i strujni kablovi

Snažno nevrijeme ponovno se sručilo na metropolu u petak poslijepodne. Pada pljusak praćen snažnim vjetrom i grmljavinom.

U zagrebačkom kvartu Borongaj tijekom nevremena palo je stablo i potrgalo strujne kablove, javio nam je čitatalj koji nam je poslao i fotografiju.

Zbog nevremena upaljen je crveni alarm.

Palo stablo u Borongaju (Foto: Snimio čitatelj)

U Maksimirskoj su stabla pala na parkirane automobile i na cestu preko tramvajskih tračnica.

ZET je javio je u dijelovima grada tramvajski i autobusni promet u prekidu.

Tramvajski promet trenutno je u prekidu na sljedećim lokacijama:

- Maksimirska cesta 105 u smjeru Kvaternikovog trga (tramvaji voze od Dubrave do Dupca)

- Novi Zagreb, od Sopota do Arene Zagreb

- Jukićevom ulicom, Zapadnim kolodvorom i Ulicom Republike Austrije do Črnomerca (linije 2, 3 i 13 voze do Heinzelove ulice)

Trenutno ne prometuju autobusi linija 128, 139 i 150.

Tramvajsko stajalište "Slovenska" u smjeru grada nije u funkciji zbog opasnosti od pada crijepa s krova zgrade.

Stablo je palo i na Črnomercu preko ceste u Ulici Bijenik pa se ni njome ne može proći.

"Zbog današnjeg nevremena, ponovno molimo Zagrepčane da ne zovu hitne službe osim u slučaju kad je ugrožen život ili imovina, kako bi linije bile dostupne za najhitnije intervencije, dok se situacija ne stabilizira", zamolila je glasnogovornica zagrebačkog gradonačelnika Dinka Živalj.