Posebno upozorenje policije: Na trasi kretanja Kolone sjećanja ovo je zabranjeno

Osim posebne regulacije prometa u Vukovaru u utorak 18. studenog, policija je izdala još jedno važno upozorenje.

Povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. - 2025., Hrvatska kontrola zračne plovidbe odredila je privremenu zabranu letenja dana 18. studenog 2025. godine od 7 do 16 sati u prostoru iznad područja Grada Vukovara na trasi kretanja Kolone sjećanja: Nacionalna memorijalna bolnica Dr. Juraj Njavro Vukovar - Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata - Ovčara, priopćeno je iz vukovarsko-srijemske policije.

Privremena zabrana odnosi se na sve zrakoplove, izuzev zrakoplova i bespilotnih letjelica Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane Republike Hrvatske te bespilotnih letjelica po prethodnom odobrenju koji će se koristiti za potrebe medija.