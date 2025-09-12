Sretni petak u Dalmaciji: Jedan listić donio 60 tisuća eura

Sretnik iz Trogira bogatiji je za 60.000 eura - za dobitni listić i dvije kombinacije uložio je 4,60 eura.

U 219. kolu igre Joker izvučen je dobitni Joker broj 492110, koji je nekome iz Trogira donio dobitak Joker 6 u iznosu od 60.506,70 eura.

Odigrano je dvije kombinacije igre Eurojackpot, prekriženo DA za igru Joker te je za ukupno uplaćenih 4,60 eura ostvaren dobitak od 60.506,70 eura.

Dobitni listić uplaćen je u prodajnom mjestu na autobusnom kolodvoru u Trogiru.

Slijedeće izvlačenje igre Joker je u subotu 13.09.2025., a jamčeni glavni dobitak iznosi 60.000,00 eura.