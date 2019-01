Kartu za odlazak iz Hrvatske, doduše na mandat od pet godina, u svibnju će dobiti 12 hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu. Birat ćemo ih 26. svibnja. Gužve će biti, ako ne na biralištima, onda sigurno na listama i to svih opcija, od onih ZA, do onih koji bi nas iz Europske unije najradije izvukli van. No, svi oni, najprije će morati motivirati birače da izađu na izbore koji su do sad imali najmanji odaziv.

