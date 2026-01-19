Umirovljeni general o Trumpovoj želji za aneksijom: "Morat će napraviti slalome u svojim političkim odlukama"

Hrvatski vojnici neće u Grenland, ali prvi budući novi ročnici danas su pristupili liječničkim pregledima diljem Hrvatske. Ostaje pitanje koliko je uopće motiva među novim generacijama za vojnu službu, kao i koliko ih dva mjeseca mogu obučiti za bilo što.

"Ja mislim da motiva ima dosta. Jednostavno što je to za njih nešto novo, nešto što će im dati određena nova znanja, nove vještine, nove sposobnosti i vjerujem da će oni to vrlo dobro prihvatiti, da će naučiti nešto što je osnovno. Doduše ne nešto što ih može uvrstiti u postrojbe, jer je, po meni, ovo samo početak. Njihovo obučavanje će teći i dalje, u ovisnosti od toga da li će ući u pričuvni sastav ili će se opredjeliti za profesionalnu vojsku", kaže general Slavko Barić.

Foto: DNEVNIK.hr

Kad je riječ o Grenlada, i tome trebamo li strahovati da će ova situacija eskalirati u nešto više, Barić smatra da situacija nije niti jednostavna, a niti postoji volja za političkim rješavanjem, jer stavovi predsjednika Donalda Trumpa su jasni.

"On je i danas potvrdio da želi Grenland u svojem vlasništvu, ne želi razgovor sa Europskom unijom, odnosno Danskom, na koji način stvoriti određenu razinu sigurnosti, uložiti u sigurnost Grenlanda, odnosno uložiti u sigurnost euroatlantskog saveza, tako da isključuje zemlje EU, članica NATO-pakta, iz cjelokutnog tog projekta", pojašnjava umirovljeni general.

Dodao je da ne vjeruje da će biti sukob u smislu vojnih operacija. To po njemu stvarno nije izvjesno. Međutim, sukob je visokog intenziteta kada je u pitanju politička razmimoilaženje jednih i drugih.



"I ova poruka slanja vojnika na Grenland jednostavno je poruka prije svega Danskoj, danskom i grenlandskom narodu da Europa čvrsto stoji iza svojeg promišljanja", tumači Barić.

General dodaje da je to poruka i Trumpu, kao i američkom narodu i Americi. Trump će morati napraviti određene slalome u svojim političkim odlukama, jer teško mu ovakva odluka vojne angažiranosti pa i okupacije Grenlanda može proći u Kongresu. Slon u prostoriji trenutno je NATO savez i što će ostati od njega nakon ovoga.



"NATO-savez u svojih 77 godina nikad nije bio ovakvoj situaciji. Možemo govoriti o Kubi, o nekakvim drugim momentima kad je došlo do krize. Ovo je izuzetno težak položaj, teško je jer se gubi povjerenje između SAD-a koji je bio i ostao vodeća država. Ukoliko se bude išlo na pripajanje Grenlanda mislim da postoji velika mogućnost da se temelji NATO saveza jednostavno uruše i da se onda promišlja na jedan drugačiji način", upozorava Slavko Barić..

No, što je s Hrvatskom i kako je ona u svemu ovome pozicionirana. Stavovi između ministarstva obrane i predsjednika nisu usuglašeni, pa se postavlja pitanje koliko ta nedosljednost Hrvatskoj ide ili ne ide na ruku.



"Mi kad pogledamo sad koje su službeni stavovi vlada Republike Hrvatske, mi priznajemo suverenost i suverenitet Danske. Isto tako nećemo sudjelovati sa slanjem vojnika. Neuklađenost vlade i predsjednika, prije svega se reflektira na čvrstinu obrambenih priprema same zemlje, na dosljednost Hrvatske u provođenju određenih odluka kada su u pitanju određene vježbe ili kada su u pitanju određene odluke koje se donose na razini Europske unije", ističe general.



Na pitanje treba li Hrvatska slati vojnike na Grenland, umirovljeni general kaže odlučno ne, jer je riječ o simbolici. Ti vojnici tamo, po njegovom mišljenju, nemaju nikakav vojni značaj. Barić ne vidi smisao da šaljemo jednog ili dva vojnika koji bi se tamo samo slikali. Ono što je bitno, a to je stav Hrvatske o Grenlandu, jasno smo izrazili.