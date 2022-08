Osim kreveta više, u Hrvatskoj se uoči blagdana Velike Gospe traži i janje više. Tijekom godine samo s Paga na našim tanjurima završi barem 30.000 janjaca, ali jedno janje u Šibeniku ipak neće tako završiti.

60-godišnjem Šibenčaninu s adresom u San Remu kumovi su za rođendan poklonili živo janje. On ga neće pojesti, već se obvezao uzdržavati ga do kraja života.



Paškica je dobila broj, a Ivica rođendanski poklon - od prijatelja, koji tvrde da je slavljenik, uz predsjednika SAD-a, jedan od rijetkih ljudi na svijetu koji životinjama daje oprost, i to na ranču u vodičkom zaleđu.

Aleksandar Buneta, kum Paškice, kaže kako su vodili računa da Paškica svoj život, dugi i udobni, provede u najboljem mogućem internatu u kojem će se imati sve moguće uvjete za rast, razvoj i edukaciju.

10 do 12 godina - toliko bi Paškica trebala živjeti. Ivica Brkić će je do kraja života uzdržavati, a nešto zauzvrat traži vlasnica ranča do kojega je, u jednom od mnogih ovoljetnih požara, došla vatra.

Ivana Šimac Mehić poručuje kumovima da bi svaki put kad navrate trebali donijeti stablo, barem jednu sadnicu tako da mogu pošumiti sve što je izgorjelo.

Zbog Paškice se rodilo novo prijateljstvo, ali su se učvstila i ona stara. Traju od osnovnoškolskih dana i odolijevaju zdravom mediteranskom humoru, koji često sjeda i na vlastiti račun.

Brkić poručuje kako su ga prijatelji uhvatili u đir.

A prijatelji su Ivicu u đir, uhvatili prije devet godina kad je, kažu, doživio preobraćenje i odlučio ne jesti meso.

"To janje je bilo plakalo k’o malo dite. I ja sam sutradan uzeja to janje, platija sam njima janje i pustija ga slobodno. Rekla je moja žena - ti si lud, šta misliš di će janje završit za dva dana" prisjetio se Brkić.

"Mi ostali koji nismo došli na tu razinu svijesti, to nismo mogli razumiti. I on je nas redovno častio epitetima raznoraznim, tipa: barbari, monstrumi, ubice male dice, janjocidni, i ja sam doša na ideju prije tri-četiri godine, da mu poklonimo malo janje kako bi on tu svoju ljubav iskaza i na konkretan način", objasnio je kum Paškice.

Bude li kiksao, kumovi kažu: Paškica će u "kaštradinu". A već imaju planove i za dalje …

"Slušaj kume, ako ova preživi, a imam dobar osjećaj da hoće, a bit će potomaka. – A ja računam na jedno 10-12. A nećete vi meni unuke dirat…" poručuje Zoran Lučić Luca, još jedan kum Paškice.

Tko zna, možda se i na koncu Paškicu nešto bude pitalo.

