U Puli pokušavaju ono što još nikome u svijetu nije uspjelo: "Čekali smo na ovaj korak dugo vremena''

U Puli će pokušati uzgojiti periske. 10 odraslih periski zamijenilo je svoju talijansku adresu onom pulskom.

Stigle su iz Venecijanske lagune, mjesta gdje ih još uvijek ima, i to kako bi s njima pokušali ono što još nikome u svijetu nije uspjelo – razmnožiti ih i uzgojiti u kontroliranim uvjetima.

"To su pokušali samo Španjolci. Oni su došli do ličinačke faze, do 100 mikrona i dalje nije uspjelo", rekla je biologinja Nikolina Premate.

Svaka je smještena u svoj bazen s morskom vodom koja je pročišćena, filtrirana i kontinuirano tretirana UV svjetlom.

Pulski akvarij dugo se spremao za ovaj pothvat.

"Čekali smo na ovaj korak dugo vremena. Pripremali smo kvalitetu hrane, zooplankton, fitoplankton. Sada im možemo omogućiti najbolje uvjete kako bi ispustili spolne stanice jer treba im najbolja kvaliteta svega - vode, hrane", rekla je biologinja Ludovica Rodriquez.

Periske su još uvijek na niskoj temperaturi, a s povećanjem stupnjeva krenut će i mrijest. Pratit će se njihov prirodni ciklus.

"Mislimo da će to biti negdje kada temperatura mora dođe na 20-22, ovisi. Sada imamo problema s globalnim zatopljenjem pa temperatura postaje viša ranije", rekla je Rodriquez.

Već se pripremaju i bazeni za njihovu oplodnju.

"Kad one počnu ispuštati spolne stanice muške ili ženske, onda se ta voda uzima i miješa se neko vrijeme kako bi se te stanice zapravo oplodilo i onda čekamo sljedeći stadij – stadij larve", objasnila je Premate.

Hoće li uspjeti i stižu li prve pulske bebe periske začete, pa recimo, umjetnom oplodnjom, znat će se za nekoliko mjeseci.