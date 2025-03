Odvjetnici su se okupili na sudu da ospore tvrdnje USKOK-a. Nitko od okrivljenih bivših ministara nije došao. Nakon tri sata odluka - optužnica je potvrđena.

"Mi smatramo da u njegovim radnjama uopće nema kaznenog djela, da ni Državno odvjetništvo nije opisalo konkretnu radnju kojom je Milošević potaknuo Horvata da počini kazneno djelo", rekao je Anto Nobilo, odvjetnik Borisa Miloševića.

Anto Nobilo Foto: DNEVNIK.hr



Za USKOK, Darko Horvat je zloupotrijebio funkciju ministra gospodarstva i mimo kriterija dodjeljivao bespovratnih 350 tisuća eura tvrtkama za koje je imao osobni interes, ali i na poticaj Tomislava Tolušića i Borisa Miloševića.

"Apsolutno nikakvu nedopuštenu radnju gospodin Tolušić u ovom slučaju nije počinio. Osobito nije počinio radnju poticaja, dakle naši stavovi su jasni od početka što se tiče ovog predmeta, a nadam se da ćemo na kraju i dokazati", komentirao je Ivan Stanić, odvjetnik Tomislava Tolušića.

A prije tri godine bila je to jedna od najvećih političko-pravosudnih afera.



"To je u svakom slučaju vrlo indikativan tajming. Za ovakav potez očekujem od DORH-a da obavijesti javnost. Što je to toliko žurno, dramatično i koji su to razlozi da se u procesnom smislu ide uhićivati ministra?" komentirao je u veljači 2022. Andrej Plenković.

Horvat je pak o aferi govorio samo pri izlasku iz istražnog zatvora.

"Biti na ovakav način optužen, biti u istražnom zatvoru zbog, ja bih rekao, isiljenog priznanja nekog tko mi je do jučer bio najbliži suradnik, mislim da nije fer, a najmanje korektno", u ožujku 2022. godine rekao je Darko Horvat.

Iz HDZ-a poruka.

"Niti ime, niti prezime, niti funkcija, niti stranka nisu niti će biti bilo kakva zaštita ili zaklon. Naravno, ovo je tek početak, sad je na sudskoj raspravi da se pokaže postoje li određeni dokazi ili ne", rekao je Nikola Mažar, saborski zastupnik HDZ-a.

Aladrovića se pak tereti da je pogodovao pri dvama zapošljavanjima. U tom predmetu jedino je Horvat bio uhićen i proveo desetak dana u istražnom zatvoru.

