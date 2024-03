Samohranoj majci otac dvoje djece duguje 26 tisuća eura alimentacije: Država ovome staje na kraj

Alimentaciju za dvoje djece ova majka ne prima punih sedam godina.

"Prvo smo se natezali svađali međusobno hoće li plaćati alimentaciju, neće. On je dobio određeno koliko treba platiti, znači 159 eura po djetetu i to, naravno, nije plaćao. Dug je oko 26 tisuća eura", ispričala je samohrana majka za Dnevnik Nove TV.

Država je tome odlučila stati na kraj jednostavnom formulom – do 18. godine života isplaćivat će alimentaciju za svu djecu za koju to ne čini roditelj koji ima tu obvezu, a onda će dug naplatiti ovrhom. Onaj tko ne bude imao dovoljno novca na računu, dugovanje će vratiti kroz javne radove.

"Mislim da bi to bilo veliko olakšanje za puno roditelja", smatra samohrana majka.

Novi zakonski prijedlog upućen je u e-savjetovanje, a predloženo je i povećanje iznosa za 100 posto. Tako će se za dijete, ovisno o dobi, dobiti između 190 i 250 eura. Takve izmjene na tragu su i nastojanja za koja se zalaže pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević.

"Pravo je svakog djeteta da ga roditelji uzdržavaju, odnosno odgovornost i obveza roditelja je da uzdržavaju svoje dijete. To znači da zadovoljavaju njegove potrebe", poručila je.

Trenutačno, za više od 1400 djece hrvatski zavod za socijalni rad isplaćuje oko 100 eura mjesečno jer jedan od roditelja ne podmiruje svoju obvezu prema djetetu. Prema podacima MUP-a, prošle godine prijavljeno je 467 kaznenih djela povrede dužnosti uzdržavanja, a ta je obveza regulirana Obiteljskim zakonom.

"Takvim svojim ponašanjem ako je ono namjerno, ako nije da je on postao beskućnik, da nema otkud davati ta sredstva, ako utvrdimo da on ima mogućnosti davati i da namjerno ne daje za uzdržavanje svog djeteta, tada je zatvorska kazna i do tri godine. Oba roditelja trebaju se brinuti o djetetu, nama se često događa da drugi roditelj zaboravi ime djeteta", rekla je dr. sc. Lana Peto Kujundžić s Visokog kaznenog suda.

Kako bi izbjegli plaćanje alimentacija, dosjete se svega. Od neprijavljivanja i rada na crno do prikaza minimalaca.

"On se zaposli, da otkaz i nikad ništa nije bilo naplaćeno. Ne pita za djecu, ne zove djecu. Teško je", priča samohrana majka.

No ovaj zakon, koji će joj olakšati, ipak će pričekati novi saziv sabora.

