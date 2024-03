VIDEO "Ovo može promijeniti sve, ruši mete brzinom svjetlosti": Britanci pokazali moćno lasersko oružje

Ujedinjeno Kraljevstvo prije dva mjeseca uspješno je testiralo ispaljivanje lasera velike snage.

Laser DragonFire trebao bi biti jeftinija alternativa projektilima u borbi protiv meta poput dronova. Ovo oružje dovoljno je precizno da s udaljenosti od kilometra pogodi kovanicu jedne funte, pohvalio se tada državni tajnik ministra obrane.

"Ova tehnologija trebala bi smanjiti oslanjanje na skupocjeno streljivo, ali i smanjiti mogućnost kolateralnih žrtava", objasnio je ministar Grant Shapps te dodao da ga britanska kraljevska mornarica i američka vojska namjeravaju koristiti za potrebe svoje zračne obrane.

A danas se državni tajnik britanskog ministarstva obrane Grant Shapps pohvalio prvim videom koji prikazuje rad lasera.

"Pogledajte prvi video britanskog laserskog oružja DragonFire", napisao je u objavi na mreži X dodavši da ovo oružje ruši mete brzinom svjetlosti.

Watch the first ever video of the UK’s laser weapon DragonFire



Newly declassified footage shows the power of the laser to cut down targets at the speed of light. pic.twitter.com/q5BBAx3P1t