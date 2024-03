FOTO Cure detalji strašnog napada na bliskog suradnika Navaljnog: "Počeo ga udarati čekićem"

Leonid Volkov, pripadnik ruske oporbe blizak Alekseju Navaljnom, napadnut je u utorak u blizini svog doma u Litvi.

Volkov je napadnut čekićem u litavskom glavnom gradu Vilniusu, rekla je za Reuters Kira Jarmuš, bivša Navaljnijeva glasnogovornica.

“Leonid Volkov je upravo napadnut ispred svoje kuće. Netko je razbio prozor automobila i poprskao mu suzavac u oči, nakon čega je napadač počeo udarati Leonida čekićem”, rekla je Jarmuš u objavi na društvenim mrežama.

An close associate of Alexei Navalny, Leonid Volkov, was attacked outside of his home. “His car window was broken with a hammer and tear gas was sprayed into his eyes, after which the assailant began to beat Mr. Volkov with the hammer.” - writes Kira Yarmysh pic.twitter.com/DJFcYIwCRp