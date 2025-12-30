U opticaju još uvijek milijarde kuna, nevjerojatne gužve pred HNB-om: "Jednu je stvar bitno za sutra napomenuti"

Još se danas i sutra mogu zamijeniti kovanice kuna u eure. Mnogo je onih koji su to odlučili napraviti u zadnji trenutak pa se tijekom dana ponovno stvarao golem red ispred blagajne Hrvatske narodne banke u Jurišićevoj ulici u Zagrebu. Čekalo se i više od tri sata. Kovanice se ondje mogu zamijeniti još sutra do 14 sati, a novčanice neograničeno.

O toj je temi s Tihomirom Mavričekom, izvršnom direktor HNB-ova Sektora za gotov novac, razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Viktorija Bednjanec.

"Zadnjih dva dana nas iznenađuju gužve, to pokazuju i podaci koje smo prikupili ovih dana. Od 1. 1. do 30. 9. smo imali prosječno 137 transakcija, u 10. mjesecu 157 transakcija, u 11. 179, a u 12 mjesecu brojimo 249 prosječnih transakcija dnevno", rekao je Mavriček.

Tihomir Mavriček, izvršni direktor Sektora za gotov novac, HNB Foto: DNEVNIK.hr

"Ove gužve koje sada vidite su praktički od jučer ovakve, do Draškovićeve. Jučer smo imali preko 550 transakcija zamjene. Naši ljudi su do 9 sati radili iako se brojevi uzimaju do 17 sati. svi oni koji su preuzeli broj do 17 sati bili su jučer obrađeni", dodao je te napomenuo je da isto pravilo vrijedi i danas.

Na samu Staru godinu će radno vrijeme biti do 14 sati te će se do 14 sati izdavati brojevi.

Gužva ispred HNB-a - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Što je s drugim gradovima?

Unutar cijele Republike Hrvatske moguće je gotov novac kune na zamjenu dostaviti putem pošte.

"Bitno je samo za sutra napomenuti da svaki pružatelj poštanske usluge preko kojeg će naši građani slati gotov novac treba imati pečat da je zaprimljena na 31. 12. Ono što će stići u Hrvatsku narodnu banku i nakon 1.1., ali sa datumom slanja 31.12. bit će zamijenjeno tijekom za eure", najavio je Mavriček.

Galerija 1 1 1 1

U opticaju se nalazi preko milijarda kuna kovanica i preko tri milijarde kuna u novčanicama.

"Znači, ukupno je 4,2 milijarde kuna još uvijek u opticaju. Ako govorimo o komadima, u opticaju nam je još uvijek oko 74 milijuna komada novčanica i oko dvije milijarde komada kovanica", rekao je Mavriček.