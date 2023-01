Mogao je izgraditi karijeru kao profesionalni golman. Odlično pleše Salsu. Zašto je završio u politici - otkriva u Razotkrivanju s reporterkom Dnevnika Nove TV Sabinom Tandarom Knezović.

Rođeni Zagrepčanin najviše voli Maksimir i dio oko Dinamovog stadiona, ali cijeli grad ima posebno mjesto u njegovu srcu. Do mjere da ga je odlučio voditi. Međutim, njegova kandidatura za gradonačelnika nije baš dobro prošla.

"Završilo je odlično. Prvenstveno jer su naši završili u Skupštini", zadovoljan je svojim rezultatom mostovac. Ne samo da je zadovoljan, već je ponosan na svoje plesačko umijeće.

"Zaljubio sam se u jednu curu koja je super plesala i rekla mi je – ti to nikad nećeš naučiti, a meni kad to netko kaže, meni je to izazov", prijeća se.

A u životu voli izazove kako na ljubavnom tako i na profesionalnom planu. Studirao je u Argentini, Švicarskoj, Singapuru, a naposljetku diplomirao u Zagrebu na ekonomiji.

Je li na svojim putovanjima tražio sebe ili pak Boga?

"Ja dolazim iz jedne ekumenske obitelji. Dio su protestanti, dio ateisti i agnostici. Ja sam se naposljetku našao u katoličkoj vjeri", kaže Troskot i negira da je ikad bio član Opus Deia, a između njega i Željke Markić nikad nije puklo jer je ta konekcija ionako prenaglašavana, kaže. S ostalim članovima Mosta se zato, odlično slaže.

Osim u plesanju i politici, Troskot uživa i u nogometu, a kako se snalazi na terenu pogledajte u videu.

