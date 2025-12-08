Zbog adventske svijeće u potpunosti izgorjela kuća, jedna slika ostala je netaknuta

U mjestu Stupnički Obrež u nedjelju navečer izbio je požar obiteljske kuće.

Požar kuće - 6 Foto: DVD Stupnik

Požar kuće - 4 Foto: DVD Stupnik

Požar kuće - 5 (Foto: DVD Stupnik)

Intervencija je počela nešto nakon 23 sata, a s vatrom su se prvo borili vatrogasci DVD-a Stupnik, kojima su se ubrzo priključile i ekipe DVD-a Strmec, DVD-a Sveta Nedelja te DVD-a Kerestinec.

Požar kuće - 3 Foto: DVD Stupnik

Vatrogasci su spriječili širenje vatre na susjedne objekte.

Dok se čekaju službeni rezultati policijskog očevida, Jutarnji list neslužbeno se doznaje da je požar najvjerojatnije izazvala adventska svijeća.

Prema prvim informacijama, vlasnik kuće ju je upalio i nakratko otišao do susjeda, a u međuvremenu je vatra zahvatila prostor. Požar su prvi primijetili drugi susjedi te odmah pozvali vatrogasce, a potom i obavijestili vlasnika.

Požar kuće - 2 Foto: DVD Stupnik

Požar kuće - 1 Foto: DVD Stupnik

Kuća je gotovo potpuno izgorjela, no tijekom raščišćavanja zgarišta vatrogasci su u ormaru pronašli jedini neoštećeni predmet – sliku Isusa.

Slika Isusa ostala je netaknuta Foto: Jutarnji list/Screenshot