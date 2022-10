U nedjelju 30. listopada počinje zimsko računanje vremena što znači da će se kazaljke sata tijekom noći vratiti jedan sat unazad - s 3 na 2, što nam daje sat više vremena za odmor.

Zimsko računanje vremena počet će u noći sa subote 29. listopada na nedjelju 30. listopada, kada će se kazaljke pomaknuti za jedan sat unatrag, izvijestili su iz Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

Uslijed energetske krize to donosi i dobre vijesti. Naime, "povratkom na zimsko računanje vremena mijenjaju se i razdoblja dnevnih tarifa za obračun, pa će se sada utrošena električna energija prema višoj tarifi obračunavati u razdoblju od 7 do 21 sat, a prema nižoj tarifi u razdoblju od 21 do 7 sati", objavila je Hrvatska elektroprivreda (HEP).

Četiri milijuna Europljana za ukidanje ove prakse

Iako se mnogi vesele što im pomicanje kazaljki sata donosi sat vremena više za odmor, još 2019. u anketi se četiri milijuna građana Europske unije izjasnilo kako je za prestanak ove prakse. U Europskom parlamentu još se 2018. raspravljalo o ukidanju ljetnog i zimskog računanja vremena, no koronavirus poremetio je planove da se to i provede.

"Do dogovora nije došlo, a cijela tema pada potpuno u drugi plan dolaskom koronavirusa i krize koja je zaokupila cijelu javnost", kazala je zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan reporterki Dnevnika Nove TV Sanji Jurišić i dodala: "Smatram da, iako nemam osobnih nikakvih problema prilikom pomicanja sata, velik broj građana, koji mi se redovno javlja, i 4 milijuna građana koji su potpisali ovu peticiju, obvezuje svakoga tko donosi odluke, da ovu temu ne zanemari".

Zbog toga su sve države članice, uključujući i Hrvatsku, obavezne mijenjati računanje vremena dva puta godišnje. Zimsko računanje završava posljednjeg vikenda u ožujku.