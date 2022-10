U utorak, 1. studenoga, obilježava se blagdan Svih svetih. Neke će trgovine tog dana zatvoriti vrata za kupce dok će druge raditi po izmijenjenom radnom vremenu.

U nastavku donosimo radno vrijeme trgovina na blagdan Svih svetih.

Lidl

U utorak, na blagdan Svih svetih, sve trgovine Lidl radit će prema skraćenom radnom vremenu.

Spar i Interspar

Neke trgovine Spara i Interspara na blagdan Svih svetih bit će zatvorene, dok će neke raditi po prilagođenom radnom vremenu koje možete pronaći >>OVDJE.

Kaufland

U utorak, na blagdan Svih svetih, trgovine Kauflanda radit će prema radnom vremenu za nedjelju.

No, radno vrijeme pojedinih trgovina možete se razlikovati ovisno o pojedinoj lokaciji. Radno vrijeme možete provjeriti >>OVDJE.

Konzum

Konzum prodavaonice će na blagdan Svih svetih raditi prema posebnom radnom vremenu.

Radno vrijeme pojedinih trgovina na taj dan možete provjeriti >>OVDJE.

Plodine

Radno vrijeme trgovina Plodine možete provjeriti >>OVDJE.

Pevex

Na blagdan Svih svetih Pevex prodajni centri bit će zatvoreni.

Bauhaus

Sve poslovnice Bauhausa u utorak, 1. studenog, bit će zatvorene.

Radno vrijeme shopping centara

Arena Centar Zagreb

Na blagdan Svih svetih, trgovine Arena Centra u Zagrebu neće raditi. Međutim, neke trgovine i ugostiteljski objekti bit će otvoreni, a njihovo radno vrijeme možete provjeriti >>OVDJE.

Avenue Mall Zagreb

Trgovine Avenue Malla u Zagrebu na blagdan Svih svetih bit će zatvorene. Izuzetak su neki ugostiteljski objekti čije radno vrijeme možete pronaći >>OVDJE.

Westgate Shopping City

U utorak, na blagdan Svih svetih, Westgate Shopping City u Zagrebu bit će zatvoren.

City Center One

Prvog dana studenog, na blagdan Svih svetih, City Center one East u Zagrebu neće raditi. Izuzetak je trgovina Interspar koja će biti otvorena od 8 do 14 sati, kao i Cineplexx koji će raditi od 16 do 21:30 sati.

Istoga dana, trgovine City Centra one West u Zagrebu bit će zatvorene, dok će Interspar raditi skraćeno, od 7 do 14 sati.

Na blagdan Svih svetih zatvorene će biti i trgovine City Centra one u Splitu. Nekoliko trgovina radit će po izmijenjenom radnom vremenu koje možete pronaći >>OVDJE.

TC Portanova Osijek

Povodom blagdana Svih svetih prizemlje i prvi kat Trgovačkog centra Portanova u Osijeku bit će zatvoreni, dok će objekti na drugom katu raditi prema prilagođenom radnom vremenu koje možete pronaći >>OVDJE.

Supernova

Shopping centar Supernova Zadar bit će zatvoren na blagdan Svih svetih. Istoga će dana biti zatvoren i Supernova Zagreb Buzin, kao i Supernova Varaždin, Supernova Karlovac, Supernova Sisak East te Supernova Sisak West.

Tower Center Rijeka

Većina trgovina Tower Centra Rijeka na blagdan Svih svetih bit će zatvorena. No, postoje i neki izuzeci čije radno vrijeme na taj možete provjeriti >>OVDJE.