Vrijeme u Dalmaciji danas će biti pretežno sunčano i vruće, dok će u ostalim krajevima biti promjenljivo oblačno i nestabilno, mjestimice uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. Poslijepodne se očekuje smanjenje naoblake.

Na kopnu će puhati većinom slab vjetar, na Jadranu slabo do umjereno jugo, a od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura na kopnu će se kretati od 25 do 30, a na Jadranu između 29 i 34 stupnja.

Danas su zbog grmljavinskog nevremena na snazi upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku i splitsku regiju na snazi je žuto upozorenje, što znači da je vrijeme potencijalno opasno. Za riječku regiju na snazi je narančasto upozorenje, što znači da je vrijeme ondje opasno.

Upozorenje DHMZ-a Foto: DHMZ/Screenshot

Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, a poslijepodne je u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Istre, uz umjeren razvoj oblaka, lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Puhat će slab vjetar, ponegdje umjeren sjeveroistočni i istočni. Na Jadranu se očekuje slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, na sjevernom dijelu u noći i ujutro bura.

Najniža temperatura zraka na kopnu će uglavnom iznositi od 15 do 20, na Jadranu od 19 do 24, dok će najviša na kopnu ići od 26 do 31, a na Jadranu od 30 do 34 stupnja. Na snazi nema nikakvih upozorenja DHMZ-a.

Očekuje se promjenjivo vrijeme

Meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić je u vremenskog prognozi najavio je da će u četvrtak vrijeme na kopnu biti pretežno sunčano i vruće, samo rijetko uz poneki pljusak. U petak će biti promjenjivije, poslijepodne i navečer uz veću vjerojatnost za pljuskove.

Pročitajte i ovo VREMENSKA PROGNOZA Počeo nestabilan tjedan: Meteorolog otkriva gdje stižu pljuskovi, a gdje će i dalje dominirati sunce

Na Jadranu će tijekom idućih dana biti većinom sunčano i vruće. U srijedu i četvrtak samo su rijetko na sjeveru mogući pljuskovi, dok će se u petak i ondje vrijeme početi kvariti.

"Sve je izglednije i da će u noći s petka na subotu stići jače pogoršanje s kojim će zahladnjeti. U svakom slučaju, sljedećih dana dobro bi bilo pratiti prognoze i upozorenja, a povremeno i pogledati radarsku sliku koja je dostupna na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, i koja nam otkriva trenutni položaj pljuskova i nevremena", upozorio je meteorolog.