Povlači se više proizvoda koje Hrvati naručuju s popularnih internet-stranica

Putem sustava brzog uzbunjivanja u EU, Safety Gate, na stranicama Državnog inspektorata RH objavljeno je da je u nekim komadima i kompletima nakita utvrđena povećana koncentracija metala kadmija.

Povećana koncentracija tog metala utvrđena je u kompletu od šest prstena za muškarce. Proizvod, proizveden u Kini, predstavlja rizik za zdravlje. Mogao se kupiti preko stranice Shein, a korisnicima se preporučuje da proizvod prestanu koristiti.

Nakit koji sadrži preveliku koncentraciju metala kadmija - 1 Foto: dirh.hr

Također zbog povećane koncentracije kadmija upozoreni su i kupci ogrlice jednorog koja se mogla kupiti na stranici Temu. Ogrlica s motivom jednoroga sa stranice Shein također je sadržavala veću koncentraciju spomenutog metala te se preporučuje da se prestane koristiti.

Nakit koji sadrži preveliku koncentraciju metala kadmija - 2 Foto: dirh.hr

Nakit koji sadrži preveliku koncentraciju metala kadmija - 3 Foto: dirh.hr

Povećana koncentracija kadmija utvrđena je u kompletu sedam prstena koji su prodavani putem stranice Shein. Korisnicima se preporučuje da prestanu koristiti proizvod.

Nakit koji sadrži preveliku koncentraciju metala kadmija - 5 Foto: dirh.hr

Iz istog razloga upozorenje vrijedi i za kupce koji su koristili mušku narukvicu s djetelinama sa stranice Shein.

Nakit koji sadrži preveliku koncentraciju metala kadmija - 7 Foto: dirh.hr

Na stranici Ali Express prodaje se ogrlica s privjescima trešanja, a u njezinu sastavu također je utvrđena povećana koncentracija kadmija. Preporučuje se prestati upotrebljavati proizvod.

Nakit koji sadrži preveliku koncentraciju metala kadmija - 6 Foto: dirh.hr