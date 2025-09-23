Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Provjerite svoje kutije

Povlači se više proizvoda koje Hrvati naručuju s popularnih internet-stranica

Piše R. S. , 23. rujna 2025. @ 09:37 komentari
Internetska kupovina, ilustracija
Internetska kupovina, ilustracija Foto: Getty Images
Državni inspektorat posljednjih je dana objavio više obavijesti o povlačenju različitih neprehrambenih vrsta proizvoda koji predstavljaju opasnost za korisnike.
Najčitanije
  1. Avioni iznad Moskve, screenshot
    Veliki napad

    Moskvom odjekuju eksplozije: Dronovi zasuli rusku prijestolnicu
  2. Presuda, ilustracija
    Izmjena zakona

    Hrvatska uvodi novo kazneno djelo
  3. Kava: Ilustracija - 3
    Previsoke cijene

    Omiljeni napitak postaje luksuz: Poskupjet će 50 posto?
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Nakon drame s dronovima otvorene zračne luke u Danskoj i Norveškoj
panika na sjeveru
Danska policija o napadu dronova na zračne luke: "Situacija je iznimno ozbiljna, nismo ih oborili zbog jednog razloga"
Lidl pokreće međunarodnu kampanju „Isplati se“
Oglas
Lidl pokreće međunarodnu kampanju „Isplati se“
U nakitu utvrđene povećane koncentracije kadmija
Provjerite svoje kutije
Povlači se više proizvoda koje Hrvati naručuju s popularnih internet-stranica
Glumio da mu je 15 godina, AI chatbot mu rekao da ubije oca: Jedna primjedba je posebno zabrinjavajuć
Zastrašujuće iskustvo
Glumio da mu je 15 godina, AI chatbot rekao mu da ubije oca: Jedan je odgovor posebno uzemirujuć
Milanović nedvosmisleno poručio: "Palestinu treba priznati"
U New Yorku
Milanović odlučan: "Palestinu treba priznati. To nije nikakva nagrada, to je njihovo pravo"
Možemo: Novi izbori u narednih šest mjeseci
unutarstranački izbori
Velika promjena na ljevici: Gase se dvije stranke, evo što će se dogoditi
Veliki napad dronovima na Moskvu
Veliki napad
Moskvom odjekuju eksplozije: Dronovi zasuli rusku prijestolnicu
Sabor ovaj tjedan o paketu izmjena pravosudnih zakona
Izmjena zakona
Hrvatska uvodi novo kazneno djelo
Šalica kave uskoro postaje luksuz, poskupljuje 50 posto?
Previsoke cijene
Omiljeni napitak postaje luksuz: Poskupjet će 50 posto?
Srpski dobrovoljac koji se borio za Rusiju uhićen u Sarajevu
Određen mu pritvor
Uhićen Srbin u zračnoj luci: Kao dobrovoljac borio se za Rusiju
U rijeci Dravi kod Ferdinandovca utopio se 63-godišnjak
U Dravi
Utopio se poznati podravski poduzetnik
Majka poginula u Bogatiću, trogodišnji sin teško ozlijeđen u stravičnoj nesreći
Ostavio ih je na cesti!
Vozač pokosio Milenu i sina (3) pa pobjegao, prijatelji šokirani: "Ostavio ih je da bespomoćno leže nasred ulice"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Veliki napad dronovima na Moskvu
Veliki napad
Moskvom odjekuju eksplozije: Dronovi zasuli rusku prijestolnicu
Sabor ovaj tjedan o paketu izmjena pravosudnih zakona
Izmjena zakona
Hrvatska uvodi novo kazneno djelo
Otkriveno tajno značenje geste koju je Kirkova udovica pokazala na komemoraciji
Oprostila ubojici
Društvene mreže gore: Otkriveno tajno značenje geste koju je rukom pokazala Kirkova udovica
show
Sandi Cenov otkrio da je na rođendanu Maje Šuput bio i Šime Elez
kakva fešta je to bila!
Šime zapjevao Maji za njezin rođendan, nasmijat će vas izbor pjesme!
Gdje je nestala Emilia, autorica hita "Big Big World"?
miljenica kritičara
Sjećate se ove zvijezde devedesetih? Imala je hit koji je pjevao cijeli svijet
Održan sprovod Mirka Gašparovića Mirke iz Najboljih hrvatskih tamburaša
odlazak uz glazbu
Kolege mu zasvirali za oproštaj, prizori s ispraćaja preminulog tamburaša dirnuli su mnoge
zdravlje
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
Važna informacija
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
zabava
Mladenci ušli u salu i ostali šokirani! Ono što ih je dočekalo nisu mogli ni predvidjeti
Gorak okus
Mladenci ušli u salu i ostali šokirani! Ono što ih je dočekalo nisu mogli ni predvidjeti
Cisterna s Ugljana urnebesnim natpisom nasmijala društvene mreže
Svaka čast na kreativnosti
Cisterna s Ugljana urnebesnim natpisom nasmijala društvene mreže
Samo rijetki kvizaši briljiraju u svim kategorijama – jeste li među njima?
Pokažite što znate!
Samo rijetki kvizaši briljiraju u svim kategorijama – jeste li među njima?
tech
Situacija nikad nije bila gora: Profesori tvrde kako su domaće zadaće izgubile svaki smisao
Što napraviti?!
Situacija nikad nije bila gora: Profesori tvrde kako su domaće zadaće izgubile svaki smisao
Opasan ruski dron prkosi sankcijama: Ima mlazni pogon, satelitsku navigaciju i prepun je komponenti iz Kine i Zapada
Geran-3
Opasan ruski dron prkosi sankcijama: Ima mlazni pogon, satelitsku navigaciju i prepun je komponenti iz Kine i Zapada
Slijedi velika promjena na tržištu rada: Evo tko će prvi ostati bez posla, prema Samu Altmanu
Mnoge su industrije ugrožene
Slijedi velika promjena na tržištu rada: Evo tko će prvi ostati bez posla, prema Samu Altmanu
sport
UEFA blizu izbacivanja Maccabija iz Tel-Aviva, Dinamu potencijalno tri boda
Uskoro odluka
Ništa od gostovanja u Srbiji, Dinamu se pišu tri europska boda bez odigrane minute?
Lamine Yamal drugu godinu zaredom osvojio nagradu za najboljeg mladog igrača
Bravo!
Lamine Yamal ispisao povijest: Ovo nitko nije uspio prije njega!
Domagoj Vida izgubio živce, navijač sve snimio: "Ajde u pi*ku ma*erinu više"
Bio je iznerviran
VIDEO Domagoj Vida izgubio živce, navijač sve snimio: "Ajde u pi*ku materinu više"
tv
U dobru i zlu: Žele mu pomoći, ali ne znaju koliko je problem zapravo velik
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Žele mu pomoći, ali ne znaju koliko je problem zapravo velik
MasterChef: Mario usred snimanja napustio set i napravio ovo!
VRTLOG EMOCIJA!
Mario usred snimanja MasterChefa napustio set i napravio ovo!
MasterChef: "Pura moderuša" Antonije Rittuper oduševila žiri! Hoćete li isprobati ovaj recept?
WOW!
"Pura moderuša" Antonije Rittuper oduševila žiri! Hoćete li isprobati ovaj recept?
putovanja
7 slasnih jela za ovaj tjedan: Jelovnik koji će vam pojednostaviti život i uštedjeti vrijeme na planiranje
Tjedni jelovnik
7 slasnih jela za ovaj tjedan: Jelovnik koji će vam pojednostaviti život i uštedjeti vrijeme na planiranje
Istucite grčki jogurt: Recept za kremasto savršenstvo s manje masti, a više proteina od šlaga
Gotovo za 5 minuta
Istucite grčki jogurt: Recept za kremasto savršenstvo s manje masti, a više proteina od šlaga
Recept za svaki dan: Zapečena riža s piletinom kojoj je teško naći manu
Jednostavno
Recept za svaki dan: Zapečena riža s piletinom kojoj je teško naći manu
novac
Susjedna država ima obvezni regres, a sad planiraju uvesti i obveznu božićnicu
Blagostanje
Susjedna država ima obvezni regres, a sad planiraju uvesti i obveznu božićnicu
Warren Buffet ostvario ogromne zarade na BYD-u, a sada se sasvim povukao
Uvijek dobar tajming
Warren Buffet ostvario ogromne zarade na BYD-u, a sada se sasvim povukao
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Gdje je bogatstvo?
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
lifestyle
Ponuda jakni od (umjetne)brušene kože za jesen 2025.
IZGLEDAJU ODLIČNO
Već od 14 eura: 15 jakni od (umjetne) brušene kože koje ćete nositi cijelu jesen
Duge haljine za jesen 2025.
Top su
Uz tenisice, balerinke, čizme i gležnjače: 13 dugih haljina koje ćete nositi cijelu jesen
Tjedni horoskop od 22. do 29. rujna
Što zvijezde pripremaju?
Tjedni horoskop: Ribe će steći nova iskustva, a dva će znaka napokon započeti nešto što dugo žele
sve
Sandi Cenov otkrio da je na rođendanu Maje Šuput bio i Šime Elez
kakva fešta je to bila!
Šime zapjevao Maji za njezin rođendan, nasmijat će vas izbor pjesme!
UEFA blizu izbacivanja Maccabija iz Tel-Aviva, Dinamu potencijalno tri boda
Uskoro odluka
Ništa od gostovanja u Srbiji, Dinamu se pišu tri europska boda bez odigrane minute?
Gdje je nestala Emilia, autorica hita "Big Big World"?
miljenica kritičara
Sjećate se ove zvijezde devedesetih? Imala je hit koji je pjevao cijeli svijet
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene