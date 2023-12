Učenici se drogirali za vrijeme nastave, pronašli im opasne opijate: "Po meni 99 posto odgovornosti snose roditelji"

U jednoj školi u Varaždinskoj županiji kružile su priče da su trojica učenika u dobi od 16, 17 i 18 godina za vrijeme nastave konzumirala opojna sredstva. Ravnateljica škole ističe da je, zbog sumnje da su priče koje se šire istinite, odlučila pozvati policiju.



"Mi ne smijemo kontrolirati učenike, ne smijemo ih pretresati. Htjeli smo znati događa li se nešto ili ne jer mislim da smo morali reagirati. Nismo htjeli skriti nego smo u biti htjeli zaštititi i ostale učenike. Ne znam od kud im ideja", rekla je za Dnevnik Nove TV ravnateljica Vesna Vrček.

U školu je stigla policija i kod najstarijeg od trojice pronašla digitalnu preciznu vagu i prozirnu vrećicu sa sadržajem tvari nalik na drogu amfetamin koji je jaki psihostimulans.



"Već nakon jedne do dvije konzumacije to može biti izrazito velik problem za mladu osobu: i da ne može bez toga i da se javljaju poteškoće u smilu razdražljivosti, nemira, loše koncentracije, nesanice...", objasnila je Ivana Pavić Šimetin iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.



Kod druge dvojice učenika pretragom stana i prostorija kojima se koriste policija je pronašla amfetamin, indijsku konoplju i marihuanu.



Sve je oduzeto i poslano na vještačenje. Trojac će biti prekršajno procesuiran, a u školi su zaradili ukor pred isključenje.



"Ne vidim na koji način bi škola tu trebala pomoći jer po meni 99 posto te odgovornosti snose roditelji", smatra Mirko iz Varaždina.



"Društvo ja mislim kad djeca krenu u srednje škole... Možda malo i doma ih pritisnut, više kontrolirati", smatra pak Zdenka.



Ali i više educirati, ističu stručnjaci. I ne zatvarati oči pred problemom.



"Treba ih učiti i životne vještine, kako reći 'ne', kako se oduprijeti pritisku vršnjaka neki put, ukazat im na to da navjeći dio mladih ipak to ne uzima", objašnjava Ivana Pavić Šimetin.

"Škola bi trebala biti sigurno mjesto za sve učenike, mjesto znanja, aktivnosti, izgradnje osobe, a onda ovakav način izaziva strah. Najlakše je ne vidjeti. Mislim da to nije dobar način. Treba reagirati", zaključila je ravnateljica.



Jer brojke nisu dobre. Mladi sve više posežu za nepoznatim drogama ne razmišljajući o posljedicama. A njih čak 12 posto marihuanu je prvi put probalo i do svoje 15 godine.

