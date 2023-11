Dob onih koji konzumiraju drogu sve je niža: U bolnicu primljen ekstremni primjer

Korištenje kanabisa je u porastu. U zavodu za javno zdravstvo u Slavonskom Brodu znaju kako to sasjeći u korijenu.

Moguće je obaviti besplatno testiranje. Roditelji mogu dovesti djecu ili donijeti uzorak urina.

"U slučaju da se utvrdi da je netko pozitivan na pojedine droge, onda odmah dobivaju termine za daljnje tretmane", rekao je Ante Cvitković iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SBŽ-a.

A pozitivnih je bilo. "Bilo je pozitivnih na ecstasy, bilo je pozitivnih i na marihuanu", istaknuo je Cvitković.

Koliko kanabis lako ili teško izaziva ovisnost, ekipa Dnevnika Nove TV pitala je profesora Ivana Ćelića.

"Situacija prije 10 godina gdje je bio prosjek THC-a, to je glavna psihoaktivna tvar koja je bila u marihuani, je bila prosječno tri do četiri posto. Danas imamo hibride s 20, 30, 40 posto i to povećava opasnost po mentalno i fizičko zdravlje mladih ljudi", objasnio je Ćelić.

Sve je više ovisnih o marihuani i stimulansima, a životna dob onih koji stižu u Vrapče je sve niža. Ovaj vikend su primili 18 godišnjaka koji je ekstremni primjer.

"On je u proteklih dva tjedna uzimao prosječno 5 grama speeda, gram kokaina i 20 do 30 jointa. Dakle, ta velika dostupnost je dovela do takvog stanja da je uzrokovala bolničko liječenje", kazao je doktor Ivan Ćelić.

Pri zavodu za javno zdravstvo od nedavno je s radom krenula i info linija za ovisnosti.

Više pogledajte u priloženom videozapisu.

