Tko će zasjesti na čelo Ministarstva gospodarstva? "To je na neki način ukleto ministarstvo, bit će zanimljivo vidjeti hoće li premijer izvući zeca iz šešira"

Do imenovanja novog ministra gospodarstva i održivog razvoja tu će dužnost privremeno obnašati Hrvoje Bujanović, priopćio je javnosti u srijedu potpredsjednik Vlade Branko Bačić.

Javnosti se u srijedu obratio i bivši ministar Davor Filipović, kojeg je u utorak smijenio premijer Andrej Plenković.

Dosadašnja saznanja i aferu komentirao je reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.

"Istina je, Filipović je danas izašao pred medije. S tim je činom pokazao više hrabrosti i transparentnosti nego većina njegovih kolega koje su na sličan način napustile Vladu, no u smislu otkrivanja novih detalja nismo doznali puno."

"On je više puta naglasio da nije znao ništa o tome iako je preuzeo političku odgovornost, ali je na neki način zaštitio ili se odbio odreći svoga bivšeg savjetnika Lovrinčevića. Rekao je da ne vjeruje da je napravio to što mu se stavlja na teret.

Na pitanje o tehničkoj provedbi spornih transakcija unutar ministarstva i povezanih institucija rekao je da su to radile službe. Pomirljiv je bio i prema premijeru, rekao je da mu ni na koji način ne zamjera to što ga je smijenio na takav način i tako brzo.

Rekao bih da je to bio jedan istup u smislu pomirbe, bez nekakve daljnje eskalacije, iako je netko očekivao da bi se ova priča dalje mogla razvijati pa da bi smijenjeni ministar mogao uzvratiti premijeru i govoriti možda nešto što on zna, to se u svakom slučaju nije dogodilo", rekao je Biočina.

Cijelu priču istražuje i USKOK. Biočina dodaje da se u ovom trenutku ne može isključiti i da će se Filipović naći pod lupom istražitelja.

"Ne znamo kako ti izvidi idu. Filipović je više puta decidirano rekao da on o tome nije ništa znao i da se tim poslovima nije uopće bavio, da su se bavile službe. Sad predstoji istraga, pretpostavljamo da će istražitelji unutar svih tih državnih tijela gledati što se dalje događalo i kakve su transakcije bile, je li ih bilo uopće.

Mi još uvijek ne znamo, za te snimke sami sudionici nisu potvrdili jesu li ili nisu vjerodostojne, no novo svjetlo moglo bi donijeti najavljeno obraćanje i Lovrinčevića i drugih ljudi koji se ovdje spominju da su uključeni u tu aferu", objasnio je.

Što se tiče odabira v. d. ministra, Biočina je istaknuo da je on malo iznenađujući zato što je u ministarstvo došao kao Filipovićev čovjek. "Čak je i premijer to jučer spominjao, njega je osobno smijenjeni ministar doveo. On je došao iz bankarstva, ima tu jednu uzornu poslovnu karijeru, tu nema nikakvih prigovora. Zanimljivo je da postoje neki državni tajnici, primjerice Ivo Milatić, koji su puno duže u tom ministarstvu i bilo bi logičnije s obzirom na duži staž da oni budu imenovani, no iz nekog su razloga zaobiđeni. Koji su to razlozi, zasad ne znamo.

Svakako premijer kreće u izbor, to će se ipak dogoditi prije Nove godine. Ministarstvo gospodarstva na neki je način ukleto ministarstvo, troje ministara tamo je otišlo pod teretom afera u prošlosti. Ima veliki spektar onoga čime se bavi, a znamo da su izbori iza ugla i onaj tko dolazi, dolazi s nekakvom idejom da možda dolazi na nekoliko mjeseci.

Puno je rizika, a potencijalno ne toliko velika dobit i bit će zanimljivo vidjeti koga će premijer naći i hoće li kao u slučaju ministra obrane izvući zeca iz šešira", zaključio je Biočina.

