Svjedok iznio šokantne detalje na suđenju bivšem županu: "Pijan je teturao. Molio me da ne zovem policiju"

Ispitivanjem prvih svjedoka na osječkom Županijskom sudu u ponedjeljak je nastavljeno suđenje bivšem vukovarsko-srijemskom županu Damiru Dekaniću, kojeg Uskok tereti za zataškavanje i lažiranje okolnosti prometne nesreće, koju je u travnju 2022. pijan izazvao službenim automobilom.

Svjedok Tomislav Jakšić, koji je napravio video snimku s mjesta prometne nesreće, ispričao je kako se te noći s djevojkom vozio prema Vinkovcima, i na izlazu iz mjesta Cerna primijetio automobil, koji je dolazio iz suprotnog smjera, prelazeći iz jedne prometne trake u drugu.

Kazao je da se radilo o vozilu "Škoda Superb", a kako bi izbjegao izravni sudar morao je svojim vozilom izaći iz prometne trake kojom se kretao. Nakon toga se okrenuo i počeo voziti za tim automobilom, jer je pomislio da je vozaču drugog vozila pozlilo, a na ulazu u Cernu primijetio je kako Škoda Superb slijeće s prometnice i udara u vozilo Opel Meriva, koje je bilo parkirano ispred kuće okrivljene Nikoline Meseljević.

Jakšić tvrdi da je tada vidio bivšeg župana kako u alkoholiziranom stanju teturajući izlazi s mjesta vozača te kako je potpuno siguran da u "Škodi" nije bilo drugih osoba. Navodi kako je došao do mjesta nesreće te je dobro čuo Dekanića kako moli da se ne zove policija i da će platiti pričinjenu štetu.

Nakon toga se vratio u svoj automobil i krenuo prema Vinkovcima, a desetak minuta kasnije obavijestio je policiju o prometnoj nesreći.

S obzirom na to da je posumnjao da bi se taj incident mogao zataškati Jakšić je kazao kako se odlučio vratiti do mjesta nesreće, pri čemu je njegova djevojka mobitelom napravila video-snimku, a on je u snimci komentirao što se tamo dogodilo.

"Da vidimo što je naš dragi župan opet napravio i koje će to aute ljudi iz HDZ-a popravljati. Dotični gospodin je uspio razbiti čak dva automobila, svaka čast majstore. Gospoda iz HDZ-a bi trebala malo bolje razmišljati kome daju vlast. Svaka čast gospodine župane", komentirao je svjedok Jakšić, u snimci koja je pregledana na prethodnoj raspravi 15. travnja.

Dekanićev odvjetnik Davor Ćavar ocijenio je kako je svjedok neistinito naveo da je pratio Dekanićevo vozilo i da je vidio trenutak nesreće, jer smatra da je to vremenski nemoguće, s obzirom na trenutak kada su se prvi put mimoišli i vrijeme koje mu je bilo potrebno da se vrati.

Ćavar smatra da je svjedok neistinito naveo da je policiju obavijestio te noći, oko 0:50 sati jer je to suprotno materijalnim dokazima iz sudskog spisa te predložio da se Jakšićev iskaz dostavi osječkom Općinskom tužiteljstvu. zbog sumnje u kazneno djelo davanja lažnog iskaza.

Primjedbe na svjedočenje uložili su i odvjetnici ostalih optuženika, koji smatraju da je u cijelosti neistinito i suprotno iskazu iz istrage, kao i materijalnim dokazima.

Obrana je primjedbe na istinitost iskaza uložila i na iskaz Jakšićeve djevojke Ilijane Tadić koja je kazala kako su Tomislav i ona prišli mjestu nesreće te ponovila kako je Dekanić zamolio da se ne zove policija, jer će on podmiriti nastalu štetu.

Također tvrdi kako je sigurna kako nitko osim Dekanića nije bio u službenom vozilu Županije, ali za razliku od svjedoka Jakšića, koji je kazao da je vidio trenutak slijetanja Dekanićevog vozila s ceste, navodi kako nije vidjela sam trenutak nesreće, već samo epilog, a što se razlikuje od njenog iskaza u istrazi.

Suđenje se nastavlja 12. svibnja, ispitivanjem novih svjedoka.

Uz bivšeg župana Dekanića optužnicom Uskoka obuhvaćeni su Nikolina Meseljević, na čiji je parkirani automobil i ogradu naletio župan, Dekanićev rođak Krešimir Bičanić, pomoćnik šefa smjene Postaje granične policije Županja Tomislav Farkaš, i policajac iz očevidne ekipe Mijo Pranjkić.

Policajka Marija Serezlija se krajem listopada 2024. godine nagodila s Uskokom i priznala krivnju, pa je uvjetno osuđena na godinu dana zatvora, uz četverogodišnji rok kušnje, a izrečena joj je i zabrana obavljanja policijskih dužnosti na dvije godine.

Optužnica Dekanića tereti da je 17. travnja 2022. u Cerni i Županji, vozio službeni automobil pod utjecajem alkohola od 1,44 promila te zbog nedopuštene i neprilagođene brzine kretanja prouzročio prometnu nezgodu, u kojoj su oštećena dva vozila te ograda obiteljske kuće.

U nakani da izbjegne odgovornost za prouzročenu nesreću, s vlasnicom oštećenog vozila i svojim bratićem Krešimirom Bičanićem, koji je na njegovo traženje sa svojim automobilom ubrzo stigao na mjesto nesreće, dogovorio je kako će u slučaju dolaska policije neistinito prikazati da je službenim automobilom upravljao Bičanić i da je do nesreće došlo uslijed izbjegavanja naleta na životinju na cesti, dok se Dekanić nalazio na mjestu suvozača.

Uskok navodi da su, nakon što je policija dobila dojavu o nesreći, optuženi policajci prihvatili Dekanićevo traženje da neistinito prikažu da je Bičanić skrivio prometnu nesreću upravljajući službenim vozilom, kao i da neistinito prikažu okolnosti uslijed kojih se prometna nesreća dogodila.

Nakon očevida i poduzimanja drugih službenih radnji te neistinitih izjava okrivljenika policajci su Bičaniću uručili obavijest da je počinio prekršaj i na taj način Dekaniću omogućili izbjegavanje prekršajne odgovornosti za uzrokovanje prometne nesreće u alkoholiziranom stanju.

Dekanić je 20. lipnja 2024. godine podnio ostavku na dužnost vukovarsko-srijemskog župana, nakon što je pod utjecajem alkohola, od 0,84 promila u krvi, ponovno izazvao prometnu nesreću, u kojoj je pet osoba lakše ozlijeđeno, među kojima i dvoje djece.