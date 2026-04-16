Hit u Imotskom: Inovator Mario napravio robota koji oduševljava naciju, pogledajte kako je reagirao ministar

Robot je sudjelovao u programu i obraćao se sudionicima, što je izazvalo simpatije publike i samog ministra.
Rinno je predstavljen kao inovativni humanoidni robot u ranoj fazi razvoja, sposoban za komunikaciju, prezentiranje i osnovne zadatke, a njegov je tvorac istaknuo kako je cilj projekta stvaranje prepoznatljivog tehnološkog brenda.
Na konferenciji je istaknuto kako projekt ima velike ambicije u budućnosti, uključujući i naprednije funkcije, dok su okupljeni Imoćani s odobravanjem pratili predstavljanje, uz dozu humora i lokalnog ponosa.
Više pogledajte u prilogu reporterke dnevnika Nove TV Brune Papić.