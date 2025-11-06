Turudić o procesu protiv ubojice Jean-Michela Nicoliera: "Kod nas bi se on zvao 'krunski svjedok'"

Reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić pratio je sahranu Jean-Michela Nicoliera, nakon čijeg se pronalaska ponovo otvorila tema o kažnjavanju krivca za njegovo ubojstvo.

"To je pitanje koje se puno puta postavilo na sahrani Jean-Michel Nicoliera, gdje je došlo 1000 ljudi, među kojima su bile i osobe iz političkog života s kojima smo razgovarali baš o toj temi. Neki zajednički odgovor, neka opća misao je ta da se na tom polju nije učinilo dovoljno", rekao je Kovačić.

Turudić: "Možda Francuska uspije"

O toj je temi reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić razgovarala s glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem.

"Hrvatska je napravila sve što je mogla napraviti. Posljednje što smo učini – došli su predstavnici francuskih sudbenih vlasti, sve što su tražili u svemu im je udovoljeno, da pregledaju kostur pokojnika, niz drugih radnji da obave, da pročitaju dokumentaciju i oni su zadovoljno otišli", rekao je Turudić.

"Mi smo još 12. travnja 2018. donijeli rješenje o provođenju istrage protiv Spasoja Petkovića zvanog Štuka. Vrlo brzo, 18. svibnja, smo poslali zamolnicu u Beograd s obrazloženjem da je on svjedok-suradnik, da on ima procesni imunitet i da se ne može dva puta za isto suditi i prema njemu postupati", dodao je.

Napomenuo je da je taj pravni stav suprotan Ženevskoj konvenciji o postupanju prema ratnim zarobljenicima.

"Kod nas bi se on zvao 'krunski svjedok'. On je dobio oprost od kaznenog progona jer je nešto rekao, a njega se tereti za izravno ubojstvo četiri ili pet osoba, među kojima i Jean-Michel", rekao je glavni državni odvjetnik.

"Francuska je ipak veća država od Hrvatske možda oni uspiju", zaključio je Turudić.