FOTOGALERIJA Pogledajte tko je došao u Vukovar na ispraćaj Jean-Michela Nicoliera

U Vukovaru na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata održava se posljednji ispraćaj vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera. Na posljednji ispraćaj Francuza, koji je kao mladić došao pomoći u obrani Vukovara, došle su tisuće građana iz cijele Hrvatske.
Francuski dobrovoljac
Tuga i ponos u Vukovaru: Pokopan Jean-Michel Nicolier
Na posljednji ispraćaj došli su i ministri Tomo Medved, Ivan Anušić i David Vlajčić. Tu je i Zlatko Dalić, pjevač Marko Perković Thompson, brojni članovi državnog vrha te mnogi građani, sugrađani i suborci Nicoliera.
U fotogaleriji pogledajte tko je sve u Vukovaru.
Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera - 6
Foto:
David Jerkovic/PIXSELL
Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera - 5
(Foto:
David Jerkovic/PIXSELL)
Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera - 4
Foto:
David Jerkovic/PIXSELL
Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera - 3
Foto:
David Jerkovic/PIXSELL
Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera - 2
Foto:
David Jerkovic/PIXSELL
Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera - 1
Foto:
David Jerkovic/PIXSELL
Zlatko Dalić i Marko Perković Thompson na sprovodu Jean-Michelu Nicoliera
Foto:
DNEVNIK.hr
Tomo Medved u Vukovaru
Foto:
DNEVNIK.hr
Sprovod Jean-Michela Nicoliera u Vukovaru
Foto:
DNEVNIK.hr
Sprovod Jean-Michela Nicoliera u Vukovaru
Foto:
DNEVNIK.hr
Sprovod Jean-Michela Nicoliera u Vukovaru
Foto:
DNEVNIK.hr
Sprovod Jean-Michela Nicoliera u Vukovaru
Foto:
DNEVNIK.hr
Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera
Foto:
DNEVNIK.hr
Pokopan Jean-Michel Nicoliere - 6
Foto:
Marin Franov/Cropix
Pokopan Jean-Michel Nicoliere - 5
Foto:
Marin Franov/Cropix