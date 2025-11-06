FOTOGALERIJA Pogledajte tko je došao u Vukovar na ispraćaj Jean-Michela Nicoliera

U Vukovaru na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata održava se posljednji ispraćaj vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera. Na posljednji ispraćaj Francuza, koji je kao mladić došao pomoći u obrani Vukovara, došle su tisuće građana iz cijele Hrvatske.

Na posljednji ispraćaj došli su i ministri Tomo Medved, Ivan Anušić i David Vlajčić. Tu je i Zlatko Dalić, pjevač Marko Perković Thompson, brojni članovi državnog vrha te mnogi građani, sugrađani i suborci Nicoliera.

U fotogaleriji pogledajte tko je sve u Vukovaru.

Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera - 6 Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera - 5 (Foto: David Jerkovic/PIXSELL)

Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera - 4 Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera - 3 Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera - 2 Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera - 1 Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Zlatko Dalić i Marko Perković Thompson na sprovodu Jean-Michelu Nicoliera Foto: DNEVNIK.hr

Tomo Medved u Vukovaru Foto: DNEVNIK.hr

Sprovod Jean-Michela Nicoliera u Vukovaru Foto: DNEVNIK.hr

Sprovod Jean-Michela Nicoliera u Vukovaru Foto: DNEVNIK.hr

Sprovod Jean-Michela Nicoliera u Vukovaru Foto: DNEVNIK.hr

Sprovod Jean-Michela Nicoliera u Vukovaru Foto: DNEVNIK.hr

Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera Foto: DNEVNIK.hr

Pokopan Jean-Michel Nicoliere - 6 Foto: Marin Franov/Cropix

Pokopan Jean-Michel Nicoliere - 5 Foto: Marin Franov/Cropix